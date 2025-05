“No me echaron por moza”: Ornella Sierra confesó que tuvo que ir al psicólogo tras ataques en redes

El Canal RCN es uno de los principales canales de televisión en Colombia, el cual ofrece una programación variada que incluye telenovelas y series exitosas como lo es ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ en el que un grupo de celebridades colombianas conviven en una casa para llevarse el premio mayor de los 400 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentadora de ‘Lo sé todo’ habló de las amenazas que recibe por ‘La casa de los famosos’, “no se imaginan”

Durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ fueron varias las personalidades que se destacaron, entre ellas, Ornella Sierra, debido a su sensibilidad y carisma, tal fue la acogida recibida que llegó a formar parte de la segunda temporada del ‘reality’ siendo la host digital.

Pero, mientras que se llevaba a cabo este rol, se desató toda una polémica en la que tuvo a Ornella como protagonista. Pues, luego de confirmar su relación con Farid Pineda, la expareja del hombre sacó a flote que además de ser víctima de infidelidad, Sierra fue quien se metió en su relación y Pineda lo permitió, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales en contra de la exparticipante.

A lo que se le añadió su repentina salida del Canal RCN, pero ahora por medio de sus redes sociales y mientras que llevaba a cabo su programa de cocina, Ornella Sierra se refirió a este programa de manera contundente, asegurando:

“Que yo haya dejado de ser host digital del ‘reality’ no quiere decir que ya haya dejado todo tirado para la basura, no (…) Porque no a mí no me echaron, no la embarré, no me echaron por moza (…) Mi cortada de cabello si fue cortada de ciclos también (…) Me eché a la muerte en enero, me eché a la muerte en febrero, me tocó ir al psicólogo. Había muchas mujeres hablando de forma despectiva de mí, fufurufa, p$rr% de todo, que opino de eso, pues que uno habla desde lo que tiene en el corazón. Voy a volverme a meter al quirófano después de tres años", fueron las declaraciones de Ornella Sierra, de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Ornella Sierra, de ‘La casa de los famosos’?

Ornella Sierra tiene cinco cirugías como lo son una lipotransferencia glútea, implantes mamarios, marcación abdominal, aumentos de senos y perfilamiento facial.