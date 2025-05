Ana Karina Soto, del Canal RCN, se desahogó y confesó los días complejos que afronta

El Canal RCN es un canal nacional que cuenta con una amplia acogida en el país, ya que son varias las producciones que se han quedado en el corazón de los colombianos. Con el fin de seguir entreteniendo al público, las mañanas cuentan con una parrilla definida con ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’ de los que hace parte, Ana Karina Soto

Desde hace más de una década, Ana Karina se ha convertido en una de las principales figuras del Canal RCN, en principio participando en ‘Protagonistas de nuestra tele’, para después formar parte de la sección de entretenimiento del Canal RCN y ahora siendo partícipe como presentadora de los dos programas matutinos mencionados anteriormente.

Lo que ha traído consigo una amplia acogida por parte de los televidentes y muestra clara de ello, es, precisamente, el alto número de seguidores a través de sus redes sociales, donde también termina siendo bastante activa compartiendo varios de los detalles de su vida personal y profesional.

Sin embargo, los primeros días de mayo no son nada sencillos para Ana Karina, ya que se cumple un año más del fallecimiento de su mamá, quien murió en el año 2022. A pesar del tiempo trascurrido, la herida en su corazón sigue abierta: “Hola, les voy a decir dos cosas importantes. Gracias por todos los mensajes que recibí ayer, estaba cumpliendo tres años mi mamita de haberse ido para el cielo. No fue un día fácil, yo intento ser fuerte, yo intento ser optimista, positiva, pero es muy duro, muy duro, muy difícil. Los que han perdido un ser querido me entienden y si es la mamá mucho más.

Sobre todo que ustedes saben que yo tenía una relación muy linda, muy cercana, amorosa, de complicidad con mi mamá, desde muy temprano, pues recibí gracias a Dios muchos abrazos por parte de las chicas de vestuario, de maquillaje, mis amigas, mis compañeros de trabajo que de verdad, les digo así suene a frase de cajón o a frase trillada, no son solo compañeros de trabajo, son una familia y así se me hacen sentir", fueron algunas de las declaraciones de Ana Karina Soto.

¿Cuántos hijos tiene Ana Karina Soto, del Canal RCN?

Ana Karina Soto tiene un único hijo que es Dante, quien es fruto de su relación con Alejandro Aguilar, un actor y director colombiano. Por problemas de salud, la presentadora optó por no tener más hijos.