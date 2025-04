Ornella Sierra de RCN anunció que se someterá a cirugía por delicado problema de salud que enfrenta

Ante la constante supremacía de Caracol TV en temas de rating, especialmente en lo que a realities se refiere, el canal RCN decidió incorporar nuevas estrategias para brillar en lo digital, especialmente con todo lo relacionado con la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Para ello involucró en su ‘combo’ de presentadores a Ornella Sierra, mujer que recientemente preocupó a sus seguidores al mostrar parte de lo que será la delicada cirugía a la que se someterá.

‘La Barbie Costeña’, ha generado gran conversación en redes en las últimas semanas, con todo lo relacionado con su vínculo laboral con ‘Nuestra Tele’, luego de que se crearan rumores en los que había sido despedida como ‘host digital’ de LCDLFC2, algo que quedó descartado, luego de que ella misma revelara que su ausencia en el programa se debía a que ya había grabado los contenidos que se le habían solicitado.

Como era de esperarse, el tremendo pantallazo que se pegó en este medio de comunicación se convirtió en todo un impulso para ‘Ornelita’ en todo lo relacionado con su trabajo en las redes sociales, algo que la llevó recientemente a sobrepasar la barrera de los 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Precisamente Sierra aprovechó esta plataforma para darle a conocer a sus fans que se va a someter a una cirugía de reducción de senos, debido, entre otras cosas, a los fuertes dolores de espalda que la acomplejan desde hace un buen tiempo.

“Mi cuerpito merece limones, no pomelos. Voy a reducirme muchísimo, imagínate lo que deben de pesar. La ropa que me dejo de poner para no verme vulgar, pero hay veces que me ‘aloco’. Me siento linda, pero a veces incomoda el estar pendiente de que no se me saliera una de la nada”, expresó la influenciadora en una de sus historias, misma en la que aseguró que está a solo días de concretar este procedimiento.