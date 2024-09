Ornella Sierra revela cómo las críticas la llevaron a someterse a varias cirugías plásticas

Ornella Sierra, la influencer que tras su paso por el reality ‘La casa de los Famosos’ de RCN obtuvo más reconocimiento y se ganó el cariño de miles de colombianos que se cautivaron por su personalidad tan auténtica que la ha llevado a conformar una comunidad fiel, que va en ascenso y a la que ella suele hacerlos parte de su día a día, al compartir diariamente contenido así sea en sus historias en Instagram. Antes de su llegada al reality, Ornella era conocida como la ‘Barbie Costeña’ por su particular cabello rubio con tonos rosas y también por las modificaciones que hizo con su cuerpo, lo que llamó la atención es que durante una entrevista afirmó que por las duras críticas que recibía decidió hacerse 5 cirugías cuando tenía planeado que fuera sola una.

La entrevista fue en el pódcast “El Primer Postre” de Daniela Vega, allí Ornella contó más a detalles cómo fue su inicio en el mundo de las redes sociales y como fue tendencia nacional por comentarios negativos y de odio. La barranquillera empezó haciendo videos en TikTok sobre sus estándares en los hombres, lo que la hizo viral fue sus comentarios polémicos, es donde era despectiva con varias características de los hombres, esto generó miles de comentarios hacia ella, incluyendo su físico donde la tildaban de “gorda”. Para ese momento, la joven se iba a realizar una reducción mamaria, pero al recibir tanto “odio” decidió hacerse cinco cirugías en la misma intervención.

“De la funada que me pegaron yo me hice cinco cirugías, yo tenía el quirófano apartado para hacerme una reducción mamaria, cuando a mí me queman en redes, me empiezan a decir que mi cuerpo es horrible... yo dije si ya me voy a hacer uno que son cuatro más, entonces le dije a mi cirujano ‘me voy a armar toda’ que me reconstruyan a ver si la gente me deja de decir cosas horribles” afirmo Ornella, quien duro más de 4 horas en el quirófano.