¿Oficialmente despidieron a Ornella Sierra de ‘La Casa de los Famosos’?

Ornella Sierra es una reconocida influencer barranquillera, que tras su paso por la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, logró cautivar no solo al público colombiano sino que a las directivas del canal RCN. Razón por la que sería elegida como la host digital de la nueva temporada del reality acompañando a Carla Giraldo y Marcelo Cezán en la conducción del programa. Antes de empezar la nueva temporada, surgió el rumor de que su trabajo no estaba teniendo muchos resultados, por lo que se estaba contemplando la idea de que no estuviese más.

Estos rumores surgieron en diciembre a la par del anuncio del Aftershow de Karen Sevillano y Vicky Berrio, por lo que a los días la joven le dejó saber a sus seguidores que planeaba quedarse un buen tiempo trabajando en el canal RCN. Esto al compartir en sus historias de Instagram un par de pruebas que darían a entender que continuaría en su trabajo en La Casa de los Famosos, dejando ver que tenía su propio carnet del canal.“Ya tengo carnet. Tu empleada del mes”, escribió la joven sobre una historia en la que aparecía mostrando esta credencial, etiquetando además el perfil de Instagram del canal.

Tres meses después vuelve a rondar el rumor, aparte de que no se ha visto a Ornella en el Instagram de ‘La Cada de los Famosos’. Además, el presentador Carlos Ochoa TV, quien suele dar información previa del mundo del entretenimiento audiovisual del país, compartió la noticia por medio de su TikTok, en donde indicó:

“Que echaron a Ornella Sierra de La Casa de los Famosos Colombia. Pues mis amores, los directivos del canal dijeron que este pinky show no gustó tanto (…) le dijeron feliz día de la mujer mientras la estaban sacando” expresó. Por estos días, Ornella se encuentra en San Andrés con su grupo de “Papillentes” y su sección la tomaría Karen y Vicky.