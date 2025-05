Expresentadora de ‘Lo sé todo’ habló de las amenazas que recibe por ‘La casa de los famosos’, “no se imaginan”

‘Lo sé todo’ fue un programa de entretenimiento que estuvo al aire por más de tres años, llevándoles a los televidentes los principales hechos que rodeaban a las figuras del entretenimiento, contando con la presentación de Alejandra Serje y Ariel Osorio, siendo transmitido por el Canal Uno.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Presentadoras de ‘Lo Sé Todo’ mostraron del trabajo internacional que consiguieron tras el fin del programa de Canal 1

Serje, sin duda, con el paso de los años se ganó el cariño de los televidentes debido a su carisma y espontaneidad. Actualmente, la presentadora lleva a cabo un programa similar como lo es ‘La Corona TV’ que ahora es transmitido por City TV, también contando con la presencia de Ariel Osorio.

A pesar de ser parte de otro canal, Alejandra no ha pasado de largo, ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ que forma parte del Canal RCN, buscando dar su opinión frente a las diferentes situaciones que se dan entre algunas de las personalidades. Sin embargo, al igual que otras figuras, ha sido blanco de críticas en varias ocasiones y esta vez no fue la excepción, tanto así que llegó a recibir amenazas.

“Me tomo el tiempo de hacer esta historia porque me encuentra con unas personas que se toman todo tan personal, no se alcanzan a imaginar la cantidad de insultos que he recibido, también de mensajes de apoyo, porque finalmente decidí ejercer mi derecho a la libre expresión.

El único consejo que les voy a dar es que no es valiente detrás de un teléfono, como dijo Melissa (…) En cuanto a lo que pasa con Karina no la conozco, simplemente he empatizado con muchas cosas que le han pasado, siento que han sido muy fuertes y adicionalmente a su hijita le ha tocado lidiar con muchas cosas, es un tema más de empatía (…) Dejen de estarme amenazando “, fueron las declaraciones que añadió Alejandra Serje.

¿Por qué llegó a su fin ‘Lo sé todo’ del Canal 1?

A pesar del aparente éxito de ‘Lo sé todo’ en el Canal 1, el programa confirmó su finalización, ya que llegaron acuerdos con otros medios radiales, lo que llevó a programas como ‘Los impresentables’, ’10 am hoy por hoy’, a la pantalla chica, sin embargo, esto duró poco, pues los niveles de audiencia no fueron los mejores.