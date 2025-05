Karina García, de ‘La casa de los famosos’, quedó como “celosa” ante Melissa Gate tras detector de mentiras

El Canal RCN es un canal nacional con amplia trascendencia en Colombia y que a diario se encarga de informar, pero también de entretener a los televidentes como una parrilla de contenidos dispuestos. Durante la noche el ‘reality’ que ha causado varias emociones, es, precisamente, ‘La casa de los famosos’ que actualmente está en el top 10, donde cada una de las figuras ha dado de que hablar.

Una de ellas, es Karina García, quien ha sido el blanco de varias polémicas en varias ocasiones, primero, con algunas de sus amigas, para posteriormente verse envuelta en amoríos con Marlon, quien salió hace varias semanas de la competencia y ahora Altafulla, un artista y creadora de contenido.

Si bien, ambos han sido criticados por el resto de sus compañeros debido a que han sostenido relaciones sexuales en algunas ocasiones, los televidentes tampoco han pasado de largo, las miradas de Altafulla para Melissa Gate, pues en principio la cercanía de él hacia Gate fue evidente, sin embargo, ella hizo caso omiso a las mismas.

Pero, con el fin de que el juego sea mucho más interesante, el jefe realizó la dinámica con el detector de mentiras y mentiras haciéndoles una pregunta a cada uno de los famosos y si era cierta la luz se encendía con un color verde, pero si era mentira la luz era roja. Al ser el turno de Karina García, el jefe indagó sobre si sentía celos de Melisa Gate a lo que la participante aseguró:

“Yo no les voy a negar que al principio tenía mis dudas, o sea, yo decía Dios mío, ¿será que todavía le gusta? Porque, pues a ninguna mujer le gusta sentir esa duda, si le gusta al principio será que todavía le gusta. Analicé mucho y sigo analizando su mirada, sus comportamientos. Entonces me sentí un poco dudosa, en este momento creo que no le gusta y no siento celos, pero, pues no sé“, agregó Karina Garcia, de ‘La casa de los famosos’.

A pesar de la respuesta de Karina la luz que se encendió fue la roja, dando a conocer que sí siente celos de Melissa Gate. Cabe resaltar que las risas no se hicieron esperar ante las declaraciones de la participante.

¿Cuántos hijos tiene Karina García, de ‘La casa de los famosos’?

Karina García, de ‘La casa de los famosos’ tiene dos hijos. La mayor es Isabella, que estaría a punto de alcanzar su mayoría de edad, mientras que Valentino recientemente cumplió sus cinco años de edad.