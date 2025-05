Karina García, de ‘La casa de los famosos’, rompió el silencio y confesó que pensarían sus hijos por actos con Altafulla

‘La Casa de los Famosos Colombia’ es un reality show del Canal RCN, donde un grupo de celebridades colombianas conviven en una casa, aisladas del mundo exterior y vigiladas las 24 horas del día por cámaras.

Una de las participantes más polémicas ha sido Karina García, quien es una creadora de contenido que ingresó días después a la casa. Si bien, en principio terminó teniendo un amorío con Marlon, lo cierto es que posteriormente llegó la eliminación del hombre, encontrando así cariño y atención en las chicas fuego.

Sin embargo, un nuevo participante llegó como lo fue Altafulla, un creador de contenido y cantante que en principio mostró su gusto por Melissa, pero ante la negativa, puso sus ojos en Karina García sosteniendo así un nuevo amorío.

Más allá de ello, sus compañeros han puesto en evidencia su incomodidad en dos ocasiones debido a que la pareja ha sostenido relaciones sexuales en el mismo cuarto en que descansan sus compañeros, donde los televidentes han quedado sorprendidos, ya que están siendo grabados 24/7.

Ante el hecho, en medio de una reciente entrevista para ‘La mega’, Karina se refirió a este tema, luego de que la locutora le recordara el mensaje de su hija: “Ya que dices que tú eres solapada, digamos después de lo que te dijo tu hija. ¿Tú que piensas que está diciendo Colombia después de la función nocturna que nos ha brindado".

Mientras que Karina no guardó silencio y reiteró: “Pues nada, yo pienso que soy un ser humano como cualquier otro, llevo aquí 100 días, estoy totalmente encerrada, siento que no estoy haciendo nada malo. Mi hija tiene ya casi 18 años, es una mujer totalmente consciente, yo la he apoyado en sus relaciones y la he alcahueteado. Obviamente, quizás no es el ejemplo que quiero dar, pero él y yo solamente sabemos qué pasó debajo de las sábanas”.

Sin embargo, la locutora no paró allí y le dejó claro que había cámaras y micrófonos 24/7, indagando un poco con la perspectiva que tendría su hijo, quien estaría sobre sus 6 años de edad: “Mi hijo no tiene acceso a internet, lo cuidamos demasiado en la familia y pues en algún momento se lo explicaré, obviamente yo sé que para la sociedad puede que no sea correcto, pero, pues nada, soy toda una adulta, asumirlo”.