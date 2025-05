“No te tengo miedo”: Karina García paró en seco a Yina Calderón tras amenazarla en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Luego de finalizada la gala 97 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la que Emiro Navarro salvó a Camilo Trujillo y lo envió directo al top 10 del reality de RCN se dio una fuerte discusión entre Yina Calderón y Karina García que terminó en amenazas.

PUBLICIDAD

Lea también: Camilo Trujillo entró al top 10 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tras ser salvado por Emiro

La Toxi Costeña hacía campaña para los televidentes votaran por Yina Calderón y La Jesuu, pero un comentario de Yina sobre La Jesuu quien estaba detrás de ella desató la rencilla entre ambas.

Tras los diversos gritos que daba La Toxi Costeña para que dejaran de pelear y la apoyaran en la campaña llegaron al cuarto otros participantes a ver qué era lo que pasaba y entre ellas Karina García con su disfraz de payaso llamado ‘Peito Loco’ como parte del castigo del ‘jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

Karina García como 'Peito Loco' en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Yina Calderón amenzó a Karina García

Pero momentos más tarde, luego que Yina Calderón expresara que no le daría “rating” a La Jesuu y que seguiría a la espera de una “villana internacional” se fue hasta la sala, donde estaban Altafulla y Karina con sus disfraces de payasos a amendrentarla.

“Karina, te voy a pedir un favor que no te vuelvas a meter en las peleas con La Jesuu, porque yo a La Jesuu no le estaba diciendo nada. Llegaste y dijiste: ‘respóndele que ella se metió contigo’. Y yo contigo no me meto, no te nombro, cuento los chismes muy objetivamente, yo contigo no quiero problemas, pero entonces te lo pido Karina, porque tú sabes que puedo llegar a ser atrevida y no lo quiero ser. No es una advertencia es una amenaza”, dijo Yina Calderón.

Karina respondió sin miedo y retó a Yina Calderón

Ante esto Karina García le reiteró que no dijo nada, pero con ello llegó una inesperada respuesta pues por primera vez Karina sacó las garras para contestarle y más tras la amenaza. “Yo no me metí… ¡Hazlo! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No tengo miedo! Déjame en paz tú”, dijo Karina García.

Tras la respuesta de Karina a Yina no le tocó más que afianzar sus palabras y decir que en efecto estaba aleccionando a La Jesuu, y soltó una segunda amenaza “y pasado le conozco a todo mundo en esta casa”.