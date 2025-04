RCN llevará a Marlon a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ ¿enfrentará a Karina y Altafulla?

Canal RCN ha anunciado por medio de las redes sociales que Marlon Solórzano regresará a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y tal parece que será durante la gala 93 del reality.

Se estima que la llegada de Marlon a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se dé por medio de un congelado, en el que podrá dar su mensaje mientras que los participantes que siguen en pie en el reality de RCN permanezcan en silencio.

“Marlon volverá… llegará con un mensaje muy importante para los famosos ¿qué les dirá?” se lee en la imagen de promoción mientras que al pie de publicación “y descubriremos qué tanto tiene por decirle a sus compañeros en el programa, ¿están preparados? 🔥😱”.

Tal y como era de esperarse el post de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ no tardó en llenarse de reacciones por parte de los más fervientes seguidores del reality, pues algunos aplauden la decisión mientras otros opinan que la situación ya es algo personal con Karina.

“Que es lo que tiene RCN en contra de Karina 😢“, “Te pasaste y lo sabes 😂 😂 😂”, " El jefe es el mayor hate de Karina", " este canal tiene algo muy personal son Karina definitivamente", “Que es lo que tiene RCN en contra de Karina 😢” y “Jefe lo suyo con Karina es personal”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Esto le dijo Marlon a Karina la última vez

Es de recordar que tras ser el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con el 3,4 % de los votos, Marlon volvió a dirigirse a Karina durante el capítulo 15 esto luego de ver las imágenes en las que ella se quitó la ropa delante de ‘Peluche’, cuando ya estaban juntos en su romance dentro de la competencia, y que fueron ampliamente cuestionadas en las redes sociales.

“Karina mi amor, entre cielo y tierra nada se oculta. Te aprendí a querer y apreciar mucho por lo que vivimos, espero que no me decepciones más y que hagas las cosas bien”, indicó Marlon en ese entonces.

Más adelante, al finalizar la conexión, en pleno estudio del reality habló con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, quienes le preguntaron por sus palabras a Karina. “De pronto se cuestiona que fue lo que hizo, pero hay muchas cosas que tengo muchas preguntas. Yo vi unas imágenes que no me gustaron para nada, porque fueron actos que ella hizo estando conmigo y no tengo nada más que decir, porque los actos hablan por sí solos”.

Hace pocos días Karina García decidió iniciar un romance con Altafulla que según los mismos participantes ha sido consumado, pues han indicado que los han escuchado tener relaciones sexuales.

Días atrás Marlon manifestó su descontento al respecto, pues aseguró que Altafulla y él se conocen. Indicó que lo quiere, pero que hay “códigos y dignidad”, que a su juicio Altafulla no supo manejar.