Melissa Gate confrontó a Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia 2’: “primero Marlon y ahora Altafulla”

Durante horas de la convivencia del día 85 dentro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Karina García finalmente se sinceró sobre su gusto hacia Andrés Altafulla y para esto le ha consultado a Melissa Gate, luego que el cantante estuvo coqueteándole desde su llegada al reality de RCN.

PUBLICIDAD

Lea también: Karina de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se olvidó de la petición de su hija

Altafulla llegó a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y no dudó en contagiar con su enérgica personalidad, pero en la competencia ya estaba Laura González quien era su expareja en otro reality, sin embargo, pese a que le coqueteó a una y a la otra se enfocó en Melissa Gate.

Melissa Gate y Andrés Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Tras ver que Melissa Gate no le seguirá en sus intenciones ahora ha volteado la mirada hacia Karina García quien poco a poco ha caído en sus encantos.

Marlon Solórzano, Andrés Altafulla y Karina García en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: RCN

Karina revela que le atrae Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Ante esto Karina García le ha consultado a sus compañeros sobre lo que sería su reputación en caso de relacionarse con Altafulla, luego de lo que vivió con Marlon.

“Era coqueto con Laura, contigo y a mí no me gustan los manes así, no me gustan”, dijo Karina García a lo que Melissa Gate le indicó que esa era su personalidad, por lo que Karina agregó “pero, él hizo que le bajara un poquito. El man me atrae, no me gusta, me atrae. Es muy diferente y yo dije le tengo que preguntar a Meli, incluso le pregunté a los niños ayer, pero quería que tú me lo dijeras”.

La respuesta de Melissa Gate estuvo llena de drama, jocosidad y sarcasmo, pues le recordó lo que fue su relación con Marlon, a quien le coqueteaba irónicamente al principio del reality, al punto de decir que hasta la embarazó.

PUBLICIDAD

“Ah no, relax, por mí no hay ningún problema. Ya me quitaste a Marlon y ahora a Altafulla. ¡Karina no más! ¡Ya no lo voy a soportar! ¡Primero Marlon! ¡Y ahora Altafulla! Ya voy a ir a pedir cita con el psicólogo, la verdad ya no puedo”, dijo en medio de diversas exclamaciones Melissa Gate.