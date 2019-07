Margarita Rosa de Francisco se metió a estudiar una carrera en esta universidad

View this post on Instagram

Por fin. Ando con esta lora de estudiar Filosofía desde hace un par de años hasta que al fin encontré la forma de hacerlo a distancia en la UNAD. Aquí con Viviana Vargas, Decana de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y algunos de mis profesores: Einar Monroy, director del programa de Filosofía a mi derecha, Felipe García y Christian Rodríguez. En cinco años los invito a mi grado. ¡Estoy feliz! Abrazos a todos.