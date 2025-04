Margarita Rosa de Francisco habló del túnel de la muerte y el torbellino que vivió

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, escritora y presentadora colombiana, que con el paso de los años ha logrado construir una amplia carrera que la ha llevado no solo a darse a conocer en el país, sino en el mundo. Margarita es principalmente recordada por producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ’Gallito Ramírez’, ‘Los pecados de Inés Hinojosa’, entre otras.

Luego de algún tiempo sin venir a Colombia, la caleña llegó al país para ser parte del FICCI el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, donde posteriormente accedió a diferentes entrevistas, entre ellas en compañía de José Fernando Patiño. En medio de la mencionada conversación, Margarita sacó a flote su experiencia cercana a la muerte.

Todo inició luego de que el experiodista de Noticias Caracol le mostrara una imagen a Margarita de su infancia, donde las sorpresivas declaraciones se dieron: “Como un asombro, esa particular foto me remite al primer recuerdo que tengo de estar viva, que es y yo pensé que me lo había soñado. Si fuera yo fuera creyente en otras vidas, cosa que no podría atribuírselo a qué vine del túnel que todo el mundo ve, cuando dicen que están a puertas de la muerte o que se han muerto.

Tuve la sensación de haber venido de un torbellino como de haber muerto en una catástrofe o algo así y el primer recuerdo de mi consciencia es estar en a cama con esta edad más o menos y abrir los ojos en esa casa de Cali, una casa que no recuerdo, mis papás completaron el recuerdo (…) Puede que me haya soñado esto o que sea el primer recuerdo que yo tuve así sea inventado por mí (…) Como si yo hubiera reconocido a Martín porque fuimos alguna otra cosa anterior, morimos en un naufragio, en alguna catástrofe y cuando tengo esa primera consciencia digo aquí estás“, fueron las declaraciones que añadió Margarita Rosa de Francisco.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

A lo largo de más de una década, Margarita ha compartido su vida con Will van der Vlug, un holandés, quien se robó su corazón y se dedica a la producción y a la fotografía. El hombre habría sido el motivo por el que la caleña decidió dejar Colombia y radicarse en Estados Unidos.