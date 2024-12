“Hizo lo mismo”: Yina Calderón tildó de hipócrita a Aida Victoria Merlano por su pleito con Andrea Valdiri

Yina Calderón también se pronunció sobre la polémica entre Andrea Valdiri, Aida Victoria Merlano y su exnovio, ‘Westcol’, aprovechando esta situación para dejar claro que así como la influencer critica los actos de la bailarina, ella también hizo lo mismo hace un par de años, tildándola de hipócrita en el proceso.

Las redes sociales se llenaron de todo tipo de comentarios cuando el streamer publicó una serie de fotos en colaboración con ‘La Valdiri’ en la que el par aparecía muy risueño y mostrándose en poses atrevidas y sugerentes, algo que tomó por sorpresa a una gran cantidad de internautas debido a la estrecha amistad que ella tenía con Merlano.

Esto desató una serie de reacciones de parte de todos los involucrados en el caso, con la bailarina justificando que esta colaboración la hizo por asunto profesionales, mientras que la exnovia del streamer rechazó su versión al indicar que no confiaba más en ella por involucrarse con una persona que le había hecho tanto daño.

Y así como una gran cantidad de usuarios de las plataformas sociales se han pronunciado sobre este caso, Yina Calderón también aprovechó la oportunidad para dejar en claro a quién apoya en medio de este conflicto, dejando ver que no está del lado de Aida Victoria Merlano por un pequeño detalle de su pasado.

“No entiendo ustedes por qué atacan a Andrea Valdiri, o esta niña Merlano se enoja con Andrea Valdiri cuando Aida le hizo exactamente lo mismo a Lina Tejeiro (...) ¿O usted señora Aida Merlano no era amiga de Lina Tejeiro y no se fue a grabar un video musical con el exnovio de ella y amor de la vida de ella? Entonces no sé porque la gente se indigna cuando le hace, pero ellos también hicieron”, dijo contundentemente la empresaria de fajas.

En este caso hizo referencia a la vez que Aida grabó el video musical del tema de Andy Rivera, ‘Dudas de mí', en donde aparece muy amorosa con quien fue el exnovio de Lina Tejeiro.

Yina Calderón asegura que la amistad en las redes sociales no existe

A propósito de esto, la empresaria de fajas dio a entender que no le parece justo que Aida Victoria Merlano se molestara con Andrea Valdiri por haber pautado con su exnovio, indicando que solo se trataba de negocios.

“¿Ella no puede hacer negocios con el ‘Westiércol’? Mamita, cada quien tiene que luchar por lo suyo, berrear cómo se consigue la platica (...) ¿O sea que porque yo pelee con mi exnovio, yo tengo que obligar a mis amigos a que ya no le hablen a ese exnovio?”, dijo contundentemente Yina Calderón.

A propósito de esto, también recalcó que la amistad es algo ficticio: “yo siempre lo he dicho: aquí en las redes sociales no hay amistades, ni p*** mi***a, nada”.