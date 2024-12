Aida Victoria se va en contra de Valdiri por trabajar con su exnovio, Westcol

Las redes hoy no han dejado de mencionar los nombre de Aida Victoria Merlano, Westcol y Andrea Valdiri, esto debido a que los influencers anunciaron su colaboración en el mundo de las apuestas con Coljuegos, según Andrea, son las únicas personas legales para involucrarse con este tema en el país. La noticia llegó por medio de un post, en el que salen juntos, lo que generó revuelo por el hecho de Andrea Valdiri era muy amiga de Aida Victoria, a la barranquillera le han llovido críticas, tanto así que tuvo que manifestarse públicamente y dar una explicación con lo que está sucediendo.

En el video donde salió a defenderse la influencer, también involucró a ‘La Jesu’ señalando que puso por encima su amistad con Aida que con ella, también que sus amigas eran conocedoras de este nuevo proyecto y que la amistad no la debían confundir con temas laborales. Al parecer, Valdiri ya no tendría contacto con ninguna de las dos, pero ambas ya han salido a dar su versión de la pelea que tuvieron.

Las palabras de Aida Victoria y La Jesu hacia Andrea Valdiri

Aida Victoria se encuentra en una actual pelea con Luis Villa (Westcol) por los ataques que están llevando en contra de la hija del novio de Aida, Juan David Tejada y ahora sale a la luz esta nueva polémica. Al respecto, Merlano no dudo en manifestarse, confesando la verdadera razón por la que acabo su amistad con ella.

En primer momento, señala que Andrea Valdiri no es sincera, por el hecho de que ha hablado mal de Westcol en varias ocasiones. “Mi problema no es que trabajes con mi ex, yo respeto tu trabajo, te retiro mi amistad porque me genera desconfianza verte trabajar DE ESA MANERA con una persona de la que dijiste no estoy de acuerdo con lo que era, más si públicamente dices que llevas 5 meses trabajando en esto, yo me entero hace 10 días.” Fueron algunas de las palabras de Aida.

Mientras que ‘La Jesu’ negó haber puesto su amistad con Aida por encina de la de ella, “yo me voy con la conciencia tranquila” afirmó la influencer, quien no estuvo de acuerdo con la colaboración entre ellos y le pareció triste que esa fuera una razón para alejarse.