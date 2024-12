“La traición”: así reaccionaron las redes a la polémica colaboración entre ‘Westcol’ y Andrea Valdiri

‘Westcol’ y Andrea Valdiri tomaron por sorpresa a una gran cantidad de internautas en las redes sociales después de que publicaran en Instagram que ambos colaboraron en un proyecto misterioso, algo que generó todo tipo de mensajes en la sección de comentarios del post, destacando aquellos en los que tildaban a la colombiana de “traidora”.

El streamer y su expareja, Aida Victoria Merlano, han dado mucho de que hablar en las redes sociales durante los últimos días a propósito de que la influencer dejó malparado a su ex con algunos comentarios incómodos sobre su vieja relación, lo que a su vez desencadenó la rabia de los seguidores del joven, quienes no se midieron a la hora de atacar a Merlano.

A través de sus historias, la creadora de contenido denunció que la comunidad de Westcol se ha encargado de publicar su número de teléfono en las redes sociales, han intentado sacar créditos a su nombre e incluso han atacado a las marcas que pautan publicidad con ella.

Pero a pesar de los llamados de atención que su expareja le ha dado a través de varios videos, el streamer ha demostrado que no le está prestando mucha atención, enfocándose en otros proyectos como una reciente colaboración con Andrea Valdiri.

A través de una publicación en conjunto, el par dejó ver una serie de fotos en las que aparecen en un casino, con ambos mostrándose muy juntos apostando y posando en posiciones atrevidas y sugerentes.

Y si bien de momento no han contando qué se esconde detrás de esta colaboración, muchos internautas especulan que se trata de un proyecto en el que la bailarina estaría presentando un nuevo programa, alineándose con la idea de que ella quería realizar su propio reality show.

Le llueven críticas a Westcol y a Andrea Valdiri por su última publicación

En la sección de comentarios de la publicación, varios internautas no dudaron en manifestarse en contra de esta colaboración, con muchos de ellos etiquetando a Andrea Valdiri de traidora, debido a que figuraba como una amiga cercana para Aida Victoria Merlano.

“Otra forma más de saber que en este mundo la amistad no es más importante que el dinero”, “Como así y Andrea y Aida no son amigas?”, “Ay no machi, así no era”, “No espero nada de la Valdiri y aún así logra decepcionarme”, “La decepción, la traición machi... y con el cachetón de Westcol” y “Qué fuerte jajaja con amigas así pa qué enemigas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post del par de colombianos.