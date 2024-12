“Me voy de tu vida”: ‘La Jesuu’ terminó su amistad con Andrea Valdiri por su polémica con ‘Westcol’

‘La Jesuu’ le dejó claro a Andrea Valdiri que no quiere seguir adelante con la amistad que habían tenido desde hace una gran cantidad de años, todo esto a propósito de su polémica colaboración con el exnovio de Aida Victoria Merlano, ‘Westcol’, dando a entender que no apoya la manera en la que actuó, en especial al saber de la situación que atravesaba su amiga con él.

PUBLICIDAD

El conflicto entre las tres figuras empezó tan pronto se dieron a conocer las imágenes de la campaña publicitaria entre el streamer y la bailarina, algo que desencadenó una serie de comentarios negativos en contra del par de famosos, en especial en contra de ella por la relación que tenía con Merlano.

Puede leer: Aida Victoria se va en contra de Valdiri por trabajar con su exnovio, Westcol

Y si bien Andrea Valdiri expuso los motivos por los cuales ella no sentía que hizo algo malo, una de sus amigas más cercanas, La Jesuu, decidió protagonizar una serie de historias en donde reprochó esta acción, dándole su opinión de por qué considera que lo que hizo estuvo mal.

En un de los clips, la influencer indica que no le reprocha el hecho de haber trabajado junto a Westcol debido a que formaba parte de una pauta de trabajo, sino que critica el contexto de las imágenes, dando a entender que no le parece correcto el tipo de poses sugerentes y lo alegre que se ve junto al joven, sabiendo lo que este tipo de actos podrían significar para Aida Victoria Merlano.

“Si somos un grupo de amigas donde nos hablamos de cuanta cantidad de cosas, ¿cómo uno no sabe dónde a uno le va a doler? ¿Cómo uno no va a ser conocedor dónde le va a doler al otro? Eso fue lo único que yo le intenté decir”, dijo la influencer con un tono molesto.

Lea también: “La traición”: así reaccionaron las redes a la polémica colaboración entre ‘Westcol’ y Andrea Valdiri

PUBLICIDAD

La Jesuu dejó claro que no planea seguir siendo amiga de Andrea Valdiri

En la misma serie de historias, la joven aprovechó para recalcar que lamenta que la amistad con la bailarina terminara de esa manera, indicando que no se esperaba que las cosas escalaran a ese nivel, al punto de que terminó enojándose con ella.

“Nunca me imaginé que nos fuéramos a separar por una vaina de estas, ni menos que te fueras a enojar conmigo por algo que no te voy a aplaudir, y es que no lo voy a aplaudir, ¿y sabes por qué no te lo voy a aplaudir? Porque tú eres Andrea Valdiri”, recalcó La Jesuu.

Para finalizar, indicó que se va de la vida de la bailarina “con la conciencia tranquila” porque intentó ahorrarle muchos inconvenientes y la ayudó a evitarse problemas.