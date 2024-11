“Odio la gente falsa”: Yina Calderón se fue contra Camilo Pulgarín por burlarse de ella y así respondió el joven

Yina Calderón dejó claro que no le gusta que la tomen como chiste, razón por la cual reaccionó en contra de las acciones burlescas de Juan Camilo Pulgarín en un episodio de su podcast. Y tal parece que el joven está atento a lo que dicen de él debido a que no tardó en reaccionar al comentario de la DJ.

PUBLICIDAD

La empresaria de fajas es reconocida por realizar todo tipo de comentarios relacionados con una gran cantidad de personajes de la farándula colombiana, metiéndose en problemas en más de una oportunidad debido a que sus palabras suelen ser muy honestas y “sin filtro”, tal y como lo ha admitido en varias ocasiones.

Puede leer: Yina Calderón reveló su favorita a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: “Yo quiero escándalo”

Este tipo de comentarios le ha dejado algunos conflictos con diferentes figuras del mundo del entretenimiento como ‘Westcol’, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, ‘La Jesuu’, Yeferson Cossio y Manuela Gómez, protagonizando un intercambio de palabras de manera virtual.

Con este precedente, Yina Calderón no se quedó callada después de que se enterara que Juan Camilo Pulgarín no la dejó muy bien parada en un episodio de su podcast, algo que la DJ no dejó pasar, pronunciándose al respecto en una historia de Instagram.

“Ayer el Camilo Pulgarín burlándose de mí en algunos TikToks. Espero, Camilo, que no me tengas que pedir entrevista más adelante porque no te lo voy a dar, porque odio la gente falsa, que uno se la encuentra y: ‘hola, mi amor’ (...) y luego que detrás se rían. Ya estoy acostumbrada a la gente así en este medio”, dijo contundentemente la joven.

Lea también: Yina Calderón reveló el “incómodo” hábito que desarrolló por culpa de un exnovio

PUBLICIDAD

Camilo Pulgarín reaccionó al mensaje de Yina Calderón

Horas después de la respuesta de la empresaria de fajas, el influencer no dudó en meterse en su personaje de María José para pronunciarse al respecto, aclarando que no se burló de ella, sino que simplemente se rio de un comentario que la involucraba.

“Yina, amor, gorda, yo no me estaba burlando de ti. Dijeron un comentario charro y yo me reí porque yo soy risueña, porque yo soy, tú sabes, alegre”, dijo Camilo Pulgarín, indicando que no tenía nada en contra de Yina Calderón y que no le gustaría que fueran enemigos.

También aprovechó para aclarar que es una persona imparcial y que no está en el “bando” de nadie, indicando que su podcast es un espacio en donde los invitados tienen la oportunidad de hablar de lo que sea y de quién sea, pero que eso no refleja sus opiniones.