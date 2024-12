Westcol le responde a Aida Victoria Merlano tras los ataques hacia Andrea Valdiri

El pasado domingo, la influencer Aida Merlano llamó la atención en redes sociales al publicar un video en el que demostró que estaba cansada de los constantes ataques de su exnovio, ‘Westcol’, y de su comunidad en las redes sociales, siendo la gota que derramó el vaso el mensaje que el streamer le envió a su novio. Muchos usuarios afirmaban que “lo peino” con el video posteado de 13 minutos, que tenía capturas y varias afirmaciones fuertes hacia su expareja. Cabe resaltar que el paisa cuenta con un público que lo defiende a capa y espada, pero este escalo tanto que esta comunidad del stremear empezara atacar a la hija de Juan David Tejada, actual pareja de Aida, a la que le han llegado insultos e incluso fotos de partes íntimas masculinas, tras un reto promovido por los seguidores de este.

Westcol reaccionó a dicho video durante sus largas trasmisiones, en la que aceptaba la culpa y le daba la razón a lo que su expareja indicaba. No obstante, la pelea se volvió a disparar por la participación del paisa con Valdiri en una campaña de rifas, siendo ellos dos los únicos autorizados en el país para hacer estas rifas con Coljuegos. Al respecto, Aida no se quedó callada y confesó los motivos que la llevaron a terminar su amistad con Valdiri.

Hace unas horas se manifestó Luis Villa por medio de su cuenta de x, tras haber sido sometido a un procedimiento para su rodilla en la ciudad de Bogotá, en su largo texto señala que muchas de las cosas que afirmó Aida no eran verdad y que con Valdiri solo trataron temas completamente laborales.

“La verdad que ganas de pelear la de esa mujer… Real que con qué motivo quiere entrar en guerra con todo el mundo, dice en las historias que yo dije que subí las fotos por qué estábamos en guerra, todos sabemos que antes salí en defensa de Valdiri por qué fue muy profesional y respetuosa, no hablamos de nada que no fuera trabajo, lo que hayan hablado de mí en privado no me interesa, ya ella si quiere contar todo lo que pasa en privado para quedar bien en público no me importa, lo ha hecho con todos sus exs y ahora amigos, pero qué nivel de caer bajo.” Son las palabras con las que inicia el post Westcol.