Daniela Álvarez mostró al especial integrante de su primera canción dedicada Dios, ¿su gran amor?

Daniela Álvarez es una de las exreinas de belleza más conocidas en Colombia, ya que logró destacarse en el Concurso Nacional de Belleza en el año 2011, gracias a su belleza, seguridad y carisma, lo que precisamente le permitió seguir exaltando su talento ante las cámaras llegando a convertirse en presentadora de canales como RCN y Caracol. Además, luego de enfrentar una de las etapas más difíciles de su vida con la isquemia que trajo consigo la amputación de su pierna, la fe en su religión ha estado más latente que nunca, tanto así que recientemente mostró al especial integrante de su primera canción dedicada Dios.

La barranquillera, además de ganarse la admiración y el cariño de los televidentes por su manera de afrontar esta compleja situación que para muchos terminaría casi inimaginable, Daniela en pasadas ocasiones ha dejado claro que a pesar de ello en ningún momento perdió su fe en Dios, pues tenía claro en su memoria que todo tenía un porqué y un para qué, pues además de seguir adelante con su rol en la televisión, también tiene su propia fundación.

Ahora, luego de casi cuatro años de aquel duro momento, en las últimas semanas, la pareja de Daniel Arenas ha estado bastante activa por medio de sus redes sociales, donde deja en evidencia varias de sus rutinas y recientemente enterneció a sus seguidores, luego de que mostrara la canción que prepara desde hace varios meses como una alabanza a Dios, pero lo que terminó llamando la atención fue precisamente su mascota, quien mientras ella cantaba, él no la abandonó tanto así que empezó a ladrar mientras que observaba a la persona que lo grababa.

“No me lo van a creer. Vengo preparando una canción de Dios desde hace mucho tiempo y la escucho todos los días. Resulta que esto pasó con Lobo, mi perro… Por favor me dejan su explicación. Vean la siguiente historia. Creo que mi perro quiere cantar alabanzas a Dios”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniela Álvarez en su cuenta de Instagram, acompañadas de una foto junto a su adorado canino.

Lo que queda claro, es que Daniela, sigue inmersa en diversos proyectos a nivel profesional y personal, como su boutique en algunas ciudades, su rol como presentadora y también como conferencista en Colombia y en otros países, mientras que busca seguir al frente de su fundación para aquellas personas con las que cuentan con alguna discapacidad.

¿Por qué Daniela Álvarez estará alejada de Colombia?

En medio del pódcast ‘El mundo del sí', Daniela Álvarez confesó que durante cuatro semanas no estará en Colombia, pues buscará llevar a cabo un tratamiento para seguir con la recuperación de su pie: “Era un viaje que tenía planeado hace un año para ayudar a mi pie derecho a que se mueva más. Hay una eminencia en España, en Santiago de Compostela, y ahí me van a poner unas inyecciones diarias en la pierna y en el pie para ayudar que el nervio se reactive. Entonces me voy a ir por un mes a trabajar mucho en la parte física de mi vida (…) Es deli y es con la mamá que me va a acompañar en este viaje”.