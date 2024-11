La millonaria suma que pagó Daniela Álvarez por su prótesis, ¿alcanza para dos apartamentos?

Daniela Álvarez es una de las figuras del entretenimiento más conocidas en Colombia, ya que lleva más de 10 años siendo parte de la industria, sacando a flote sus diferentes facetas como lo son el de exreina de belleza, presentadora, modelo y empresaria. Sin embargo, en medio de su éxito, la pareja de Daniel Arenas también ha tenido que enfrentar duros golpes en su vida, como lo fue el tumor en su estómago en el año 2020, que trajo consigo varias complicaciones en su salud que terminaron en la amputación de su pierna. Aunque actualmente la barranquillera está enfocada en sus diferentes proyectos, por primera vez reveló la millonaria suma que pagó por su prótesis.

Daniela, luego de afrontar aquella conocida etapa de su vida, donde su salud estuvo bastante afectada, se convirtió en ejemplo de superación, resiliencia y motivación para quienes ha tenido que afrontar una situación de este tipo. A pesar de ello, la presentadora deja claro que Dios siempre sigue presente en su vida y hoy entiende que era una situación que tenía que vivir.

Actualmente, la pareja de Daniel Arenas es embajadora de reconocidas marcas nacionales e internacionales, además de seguir buscando a quienes lo necesitan a partir de su fundación, la cual lleva su mismo nombre, rol que no termina para nada sencillo, teniendo en cuenta que los altos costos que trae consigo una prótesis.

Hace pocas semanas, Daniela estuvo haciendo parte del pódcast ‘El mundo del sí’ con Paola Ovalle, donde habló de diferentes detalles de su vida, entre ellos, su prótesis, causando sorpresa por el alto costo que habría pagado por ella, teniendo en cuenta que esta contaría con varios detalles especiales para ella.

“Sí, que de verdad, de todos los trabajos que tengo, el que me hace que mi corazón bombee al 100 es la fundación, porque al final es darle la oportunidad a una persona que, como yo, en algún momento, no podía levantarse, ahora pueda levantarse con una prótesis. Una prótesis es super costosa, realmente no es una fundación como otras que pueden recibir donativos o como mercados, libros o cemento para que la casa quede con piso, esto es, solo plata. Cada persona tiene un muñón diferente, una necesidad diferente, entonces trabajo por las personas con discapacidad (…)

Si a la persona le quedó la rodilla la más barata puede costar 18, pero si la persona no tiene rodilla 40 millones (…) Mi prótesis cuesta 300 millones de pesos, o sea no es lago que yo pueda hacer por las personas o algo que una fundación pueda sostener (…) Todo es muy costoso y lo que hacemos es dar prótesis de calidad”, agregó Daniela Álvarez.

¿Cuál es el proyecto de Daniela Álvarez fuera de la TV?

La presentadora ahora está llegando a los escenarios, pero de una manera completamente opuesta, relatando la historia de su vida y también convirtiéndose en un ejemplo de superación y como ha seguido adelante con cada uno de sus proyectos, tanto en televisión, con su propia fundación y su boutique. Convirtiéndose así también en conferencista, dejándose ver bastante emocionada con respecto a este tema por medio de sus redes sociales.