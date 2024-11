Daniela Álvarez confesó que se va de Colombia para priorizar su salud, ¿culpa de Daniel Arenas?

Daniela Álvarez es una de las exreinas de belleza, presentadora y empresaria más famosas de la industria del entretenimiento, destacándose por su belleza, carisma y por supuesto, resiliencia, luego de que en el 2020 enfrentara uno de los golpes más complejos de su vida, con una isquemia que terminó en la amputación de una de sus piernas. En medio de este proceso, la pareja de Daniel Arenas sostiene que siempre tuvo a Dios en su corazón y por supuesto, contó con el apoyo de su familia y ahora, cuatro años después de aquel difícil momento, Daniela confesó que se va de Colombia para priorizar su salud.

La presentadora, sin duda, ha sabido ganarse el cariño de los colombianos, ya que se ha convertido en un ejemplo de superación para las personas que afrontar una discapacidad o han tenido que enfrentar un momento duro en su vida. Motivo por el cual ha sido invitado a diferentes pódcast para revelar varios detalles de su historia, nuevos proyectos y aquellos sueños que faltan por cumplir, tal fue el caso de su presencia en ‘El mundo del sí', junto a Paola Ovalle.

Si bien, la admiración por parte de la entrevistadora terminó siendo más que evidente, lo cierto es que en medio de cada una de sus declaraciones, Daniela dejaba ver el carisma y también la fe con la que cuenta, destacándose, precisamente, sobre el tiempo que se irá de Colombia para adelantar algunos procesos que le permitan mejorar la fuerza de su pie.

“En estos días, me haces una pregunta chévere, ya estoy armando maletas para irme para España, me voy por un mes, realmente era un viaje que tenía planeado hace un año para ayudar a mi pie derecho a que se mueva más. Hay una eminencia en España, en Santiago de Compostela, y ahí me van a poner unas inyecciones diarias en la pierna y en el pie para ayudar que el nervio se reactive. Entonces me voy a ir por un mes a trabajar mucho en la parte física de mi vida (…) Es deli y es con la mamá que me va a acompañar en este viaje”, fueron las declaraciones de Daniela Álvarez.

¿Cómo está la relación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas?

La relación entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas está mejor que nunca, pues ya llevan varios años de noviazgo y a pesar de vivir en países diferentes, su amor sigue más latente que nunca.