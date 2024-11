Daniela Álvarez mostró las ventajas de tener una sola pierna; su mayor debilidad la convirtió en su ventaja

Daniela Álvarez es una de las personalidades más famosas de la farándula nacional, pues luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza, llegó a formar parte de la televisión colombiana destacándose en programas como el ‘Desafío Super Humanos’. Sin embargo, la pareja de Daniel Arenas tuvo que afrontar la que ha sido una de las etapas más difíciles de su vida, luego de padecer una isquemia y una posterior amputación de su pierna que asimiló de la mejor manera posible y ahora mostró las ventajas de tener una sola pierna.

Daniela además de destacarse por su belleza y talento ante las cámaras, también después de esta compleja etapa se convirtió en un ejemplo para quienes han tenido que atravesar algún tipo de discapacidad, motivo por el cual también le dio paso a su propia fundación en la que varias personas han sido beneficiadas con una prótesis para así mejorar su movilidad.

Aunque la exreina de belleza también ha tenido que lidiar con otro tipo de situaciones relacionadas con la movilidad de su otro pie, ahora por medio de sus redes sociales, no duda en bromear sobre su prótesis, la cual siempre luce con orgullo, mostrando su resiliencia frente a la situación de salud que enfrentó, pues por medio de un video resaltó las ventajas de no tener una pierna.

“Me pegó y no me duele nada. Me pisan o se tropiezan con la prótesis y no siento. Si quiero pesar 6 kilos menos, solamente me quito la prótesis y listo. Todo el mundo me quiere ayudar. Solo me pongo el zapato en un pie porque la prótesis siempre lo tiene puesto. Antes sudaba poniéndome los zapatos, ahora duro un segundo (...)

“Mi mayor debilidad también puedo verla como una gran ventaja. Aquí les muestro algunas y mi favorita es la tecnología manos libres. Me ha facilitado la vida, ya no tengo que agacharme ni usar tanto las manos y todos los estilos que hay son espectaculares”, agregó Daniela Álvarez.

¿Cuál fue el premio que se ganó Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez se ganó el premio como mejor presentadora en los galardones de Produ gracias a su rol en una de las temporadas de ‘Escuela Imparables’, programa del que también hizo parte de Laura Tobón y que busca reunir a diferentes emprendedores con el fin de competir para alcanzar el apoyo requerido para cada uno de sus proyectos, donde la acogida por parte del equipo para Daniela fue más que evidente, llamando la atención por su sencillez y carisma.