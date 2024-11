Presentadora de ‘Día a día’ habló de la dura depresión que enfrentó; pidió que se cayera el avión del viaje

‘Día a día’ es uno de los programas con más antigüedad dentro de Caracol Televisión, ya que lleva más de 20 años al aire, estando presente en las mañanas colombianas para así entretener al público y por ende, generar una fidelización de la audiencia, contando así con diferentes presentadores como lo son Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas. Ahora, otra de sus presentadoras habló de la dura depresión que enfrentó.

Se trata de Rochi Stevenson, una de las presentadoras más famosas de Caracol Televisión, teniendo en cuenta que sus inicios empezaron siendo parte de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, donde se destacó por su carisma y espontaneidad, así como también su belleza en cada una de sus apariciones y años más tarde llegó a conformar el equipo de ‘Día a día’, producción en la que lleva ya un buen tiempo, reportando desde la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, uno de los golpes más difíciles de su vida tuvo que ver precisamente con los complejos procesos de depresión que relató hace pocas semanas por medio del pódcast ‘Hablar de Dios es cool’, donde estuvo acompañada por la también presentadora Lina Polania.

“Yo estaba viviendo un momento de mucha depresión en mi vida, estaba empezando a presentar en televisión, en ese instante que lo tenía todo cuando uno cree que ya consiguió todo lo que quería, soy presentadora, ya puedo vivir sola en mi apartamentico, logré conseguir mi carro, tengo mis ahorros. La gente que lo ve a uno trabajando en televisión creen que wow esa chica tiene todo. No tienen idea de lo que hay aquí adentro, dentro de mi corazón había una depresión profunda, tanto así que cuando a mí me dicen aquí en Caracol te vas a República Dominicana porque vas a hacer el cubrimiento del ‘Desafío’ yo iba en el avión diciendo ‘Dios mío que se caiga el avión’, así estaba de mal (...)

Tenía un jefe que en ese momento que todos los días me ponía a ver la grabación de lo que yo había hecho en mi trabajo y me decía ‘eres horrible, no te vistes bien, no sabes presentar’. Yo era novata, hasta ahora estaba entrando en ese mundo para poder agarrar sus consejos. Con mucha fuerza delante de él nunca lloré, pero apenas él terminaba de hablarme o me iba corriendo a la sala de maquillaje y llore y llore porque era una humillación cada día horrible, porque estás intentando dar lo mejor de ti a diario y tu jefe te dice que eres un desastre que no sirves para eso”, agregó Rochi Stevenson.

Cabe resaltar que este viaje le cambió la vida, pues allí relata la presentadora de ‘Día a día’ que vivió, la que es una de las etapas más sorprendentes de su vida, ya que tuvo la manifestación de Dios, quien le hizo escribir en algunas hojas la ayuda que necesitaba que le diera a otras personas. En principio Stevenson pensó que se trataba de una broma que le estaba haciendo su equipo de trabajo.

¿Quién es el esposo de Rochi Stevenson de ‘Día a día’?

El esposo de Rochi Stevenson de ‘Día a día’ es Alfredo Valera, con quien tiene tres hijos, Alfredo, Mariana y Esteban. La pareja actualmente lleva más de una década de matrimonio y el hombre estaría dedicado a la política.