Así se veía Rochi Stevenson hace 20 años, cuando fue reina y estuvo en Miss Colombia

Gracias por permitirme recordar este día y este momento tan especial en el día de la elección de Srta Colombia año 2000 @jorgeavargas67 @reinadocolombia /// #repost @maria_fernanda.aristizabal ・・・ |CNB®|✨ "… Le pediría que me devuelva a mi Padre, porque quiero volver a vivir todos los momentos lindos que viví con el" con esta parte de la respuesta de la Srta Bolivar el auditorio "Getsemaní" del centro de convenciones vibró de emoción! Dicen que esto catapultó a Rocio Stivenson a ser la virreina nacional. De todos modos lo tenía todo para ser una Señorita Colombia®👑