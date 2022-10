“¿Me estoy enloqueciendo?”: Rochi Stevenson revela su conversación con Dios

Rochi Stevenson es una de las presentadoras más conocidas y recordadas por los televidentes del canal Caracol. La cartagenera ha hecho parte de varias producciones, entre ellas, en la sección de farándula del noticiero. Posteriormente, participó en ‘La persistente Rochi’, el ‘Desafío’ y ‘Día a Día’, programa en el que hace parte actualmente y el cual le ha permitido ganarse el cariño de los espectadores debido a su espontaneidad y carisma dentro y fuera del set.

Stevenson en medio del matutino y contando con la presencia de todos sus compañeros, reveló algunos detalles sobre este sorprende hecho. La periodista aseguró que este proceso se dio cuando tenía 14 años y tuvo que atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida a causa de la trágica muerte de su padre.

Le puede gustar: Se van en contra de Gabriela Tafur por su molestia sobre el uso del tapabocas en ciertos lugares

Años más tarde, la periodista se encontraba en su alcoba y empezó a escuchar algunas voces, “esto que es quien me está hablando, yo dije, me estoy enloqueciendo o alguien me estaba hablando, vamos a seguirle la cuerda esta voz”. A tan corta edad la presentadora no tenía claro de que se trataba la situación, pues, en cierto momento, creyó que se trataba de una broma de algún familiar o quizás, de amigos.

Sin embargo, no fue así, pues, posteriormente, Rochi, le preguntó a esa voz: “¿Qué hago”? A lo que esa voz, le dijo: “Escribe, lo que te voy a dictar”. Las palabras que escribió en aquella agenda que aún conserva fueron: “Las palabras dictadas por ‘el de arriba’, de acuerdo con Rochi, también señorita Colombia (2001), fueron: “Creí en ti para que me siguieras, eres mi hija amada. No temas, soy tu padre, soy tu señor, tú eres mi sierva, no temas”.

También puede leer: Britney Spears se quita todo en su más reciente posteo de Instagram: es la novena vez que se desnuda en 4 meses

Pero, aquella curiosa situación no terminó allí, pues, seguidamente, tuvo la aparición de su padre. “Para mí fue como una tranquilidad y un alivio, porque siempre que se le muere alguien a uno le surgen tantas dudas e inquietudes”. Además, la cartagenera indicó que la sensación que atravesó por aquel momento es inexplicable, pues, según ella, es un pedacito del cielo en la tierra, resaltando que aquel momento espera que nunca termine.

Además, lo más importante de la situación revela que fue poder conversar con su padre, ya que, desde su fallecimiento, no pude asimilar esta perdida, pues, en el aire quedaron muchos momentos, preguntas y palabras que para ella le fueron arrebatados un día, la mujer finalizó explicando: “En palabras no les puedo explicar, es como un pedacito de cielo en la Tierra que uno no quiere que termine. Aproveché y me desahogué, lloré diciéndole cómo me sentía, lo que había en mi corazón. Hasta le pregunté de la muerte de mi papá”.