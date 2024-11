Carolina Cruz, de ‘Día a día’, habló del dolor que vive con su hermano ante la salud de su padre

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas en Colombia, pues en medio de su amplia trayectoria ha hecho parte de diferentes canales nacionales a partir de programas como ‘Estilo RCN’, ‘Muy buenos días’ y actualmente figura en ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Actividad que integra mientras que está al cuidado de sus dos hijos con Lincoln Palomeque, contando con la ayuda especial de su mamá y por supuesto, quien siempre está en sus pensamientos, es su papá y ahora Cruz habló del dolor que vive con su hermano ante la salud de su padre.

Luego de unos días de ensueño junto a su mamá, Luz María Osorio, por España y en medio de su celebración de cumpleaños, la presentadora de ‘Día a día’ evidenció el amor que siente por ella y como con el paso de paso del tiempo han construido una relación mucho más fuerte. Aunque son pocas las veces en las que su padre se deja ver junto a ella, lo cierto es que su amor está más latente que nunca a pesar de la distancia, ya que el hombre reside en Manizales, junto a su esposa.

Pero, para hablar mucho más de este tema, Carolina Cruz estuvo haciendo parte del programa ‘Bravissímo’, donde se refirió a la salud actual de su padre, pues hace pocos meses, durante una entrevista para la misma producción, confesó que su progenitor padece Alzheimer.

Ahora, en su más reciente visita y tratando de contener varias emociones, la expareja de Lincoln Palomeque confesó cómo avanza esta enfermedad y la forma en la que ella ha buscado para que esta no afecta la relación con su padre: “Él es un hombre muy inteligente, entonces es como que sabe como organizar todo sin que uno se dé cuenta si está muy avanzado o no está muy avanzado. Es muy genérico, porque es como están los niños. Yo siento que ahora está avanzando un poquito más rápido, pero está bien acompañado, está con su esposa que no lo desampara (…)

Espero que no esté muy avanzado, que vaya lento (…) Hablamos constantemente por videollamada y bueno, lo único que yo espero es que de ahora en adelante todo sea tranquilo para él, porque sabemos que es una enfermedad muy difícil con un final muy triste sobre todo para las personas que rodean a quienes tienen Alzheimer (…) Sobre todo que nos vea, a mi hermano eso le afecta mucho porque como no puede viajar, no lo puede ver, entonces tratamos constantemente de hacerle videollamada y le muestro a los niños todo el tiempo (…) Hasta ahora nos recuerda, no nos ha olvidado y tiene claro a las personas más cercanas en su entorno”, agregó Carolina Cruz.

