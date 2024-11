Catalina Gómez de ‘Día a día’ habló del “drama” que vivió durante varios años, “no me dejaba salir”

Catalina Gómez es una de las presentadoras más conocidas en Caracol Televisión, ya que durante su amplio camino en diferentes medios de comunicación, diez de ellos ha hecho parte de ‘Día a día’, programa de entretenimiento que se encarga de acompañar las mañanas de los televidentes. Sin embargo, el gran sueño cumplido por parte de la paisa fue convertirse en madre, pues formó una familia junto a Juan Esteban Sampedro, teniendo más que latentes aquellos recuerdos junto a sus padres y ahora Catalina habló del “drama” que vivió durante varios años.

Para la presentadora de ‘Día a día’ es más que común que sea ella quien termine entrevistando a cada uno de los invitados, sin embargo, hace varias semanas este rol terminó cambiando, pues la paisa hizo parte del programa de CityTV, ‘Bravissímo’, donde habló de sus proyectos, su rol como mamá y esposa, y por supuesto, el amor que siempre sentirá por sus padres, aunque ellos no se encuentren físicamente.

A pesar de que para Catalina este sigue siendo un dolor inmenso que guarda en su corazón, ha sabido quedarse con lo más bonito que le dejaron sus progenitores, tratándose, precisamente, de cada uno de los recuerdos que tiene junto a ellos y en medio de sus declaraciones habló de que además del amor y cariño, también existía el “drama” y por ende, las reglas.

“En una cena hace una semana, justamente uno de ellos contó la historia de un señor que era muy bravo, muy osco, pero que no podía tener un corazón más grande y a mí se me vino a la cabeza mi papá, no sé si han leído ese libro de los 5 lenguajes del amor y entender que no siempre el amor tiene que ser en abrazos o en hacer lo que el otro quiera, o en que fuera el papá que me diera los permisos para salir porque de verdad eso era un drama. No me dejaba salir, pero entender ese amor tan grande que tuvo por sus hijos, por su esposa, por su familia. Lo importante que era para él construir familia (…) Ese día, como tantas otras lo sentí como tan metido en el corazón”, fueron las declaraciones de Catalina Gómez.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del papá de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

En pasadas declaraciones a través de su cuenta de Instagram, Catalina confesó que un año después de la muerte de su mamá, su padre sufrió un infarto y aunque realizaron los esfuerzos necesarios para salvarle la vida ya no había nada que hacer por él: “fueron varios años tratando de entender ese dolor y esa tristeza, pero ya hoy aprendí a sentirlos muy cerquita de mi corazón y a sentirlos vivos todos los días en mi vida”. Además, la presentadora reiteró que siempre recordará a su padre como un hombre de quien heredó algunas cualidades como la responsabilidad, disciplina, amor por la familia, entre otras.