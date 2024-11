¿Se le escapó? ‘Epa Colombia’ habría revelado que Yina Calderón sí participaría en ‘La Casa de los Famosos’

‘Epa Colombia’ habría compartido más información de la que debía en las redes sociales, ya que a través de una historia en Instagram habría dado a entender que su amiga, la influencer Yina Calderón podría formar parte de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

La próxima edición de este reality show fue confirmada hace pocas semanas, con Carla Giraldo al frente anunciando varias novedades que traerá consigo esta entrega que se estrenará en algún punto de 2025, destacando que Ornella Sierra será la encargada de ser la host digital y que el publico podrá tener más control sobre qué figuras entran al programa.

Y uno de los nombres que más figuran en la lista de posibles participantes es de Yina Calderón, quien incluso desde la primera temporada se perfilaba como una de las posibles concursantes. Y si bien no se ha confirmado aún su posible participación, Epa Colombia dio a entender que hay una probabilidad de que así sea.

Y es que mientras recordaba el episodio en que Maluma y Yina Calderón casi se dan un beso, la empresaria habría dado a entender que este evento podría volver a repetirse dentro de La Casa de los Famosos, jugando con la idea de que la influencer figuraría como una de las participantes.

“Recordemos que Maluma besó a Yina, y Yina en ese entonces le negó el beso (...) Recordemos este momento que puede que se vuelva a presentar en La Casa de los Famosos, porque Maluma como quiere estar en todo pasa allá cantando, y no vaya a ser que bese otra vez a quién”, dijo la joven en un video.

Epa Colombia no cree que pueda entrar a La Casa de los Famosos

Si bien jugó con la idea de que Yina Calderón sí figurará en este reality show, en una reciente serie de historias la empresaria dio a entender que, a pesar de sus intentos, no ve que el panorama sea positivo para su ingreso a La Casa de los Famosos.

“Si a mí no me llaman de La Casa de los Famosos, yo me embarazo. Porque, amiga, yo tengo, la verdad, como una frustración de que a mí nunca me llaman a nada”, dijo la influencer Epa Colombia respondiendo la pregunta de un seguidor.

También dio a entender que no le permitieron hacer publicidad dentro del reality show de RCN: “Ofrecí una millonada para colocar la publicidad de las keratinas, y que no, amiga, porque una marca capilar ya lo restringió. Amiga, yo ni pagando, querida”, dijo la creadora de contenido.