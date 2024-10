¿Se va de Colombia? Yina Calderón reveló el posible país al que se iría con su familia

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar sus planes de un posible cambio de residencia fuera de Colombia. En un reciente video publicado en sus historias de Instagram, la influencer respondió a la pregunta de uno de sus fans sobre cómo se visualiza en cinco años, compartiendo uno de sus grandes deseos: mudarse a México. Este anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada uno de sus proyectos y polémicas.

“Bebés, yo la verdad tengo la meta, el deseo y, si todo se da como lo estoy pensando, como lo pienso ejecutar, pienso irme a México el otro año”, dijo Yina, dejando claro que, aunque ama su país natal, México siempre ha sido uno de sus destinos favoritos. En el video, también confesó que no se trata de una decisión impulsiva, sino de un sueño que ha estado planificando y que espera se haga realidad pronto. “Yo amo a Colombia, me parece una chimba, pero también me encanta México y quisiera irme una temporadita”, expresó, mostrando entusiasmo por esta posible nueva etapa.

Sin embargo, Yina fue cautelosa y comentó que el plan depende de algunos factores importantes para su consolidación. La empresaria aseguró que algunos procesos deberán completarse para que el cambio de residencia pueda concretarse. “Se me tienen que dar unas cositas, entonces, esperemos a ver”, manifestó, sin detallar cuáles serían esos pendientes específicos. A pesar de no haber dado una fecha exacta para esta mudanza, su objetivo es claro: hacer de México su hogar en los próximos años.

En cuanto a sus planes personales, Yina mencionó que no tiene en mente formar una familia tradicional en un futuro cercano. “Como dentro de cinco años, espero que allá con hijos no, con marido tampoco, con novio de pronto y con mi mamá y mis hermanas”, comentó.