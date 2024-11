“Por imagen no venden”: Melissa Gate tildó de ‘deformadas’ a Yina Calderón y Epa Colombia

En los últimos días, Melissa Gate ha captado la atención en redes sociales debido a su postulación para ingresar a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el reality de RCN. La influencer paisa, que acumula casi 33 millones de seguidores en Instagram, lidera las votaciones del público con un 37% de apoyo, superando a otras aspirantes como Manuela Gómez y Yina Rose. Gate es la favorita para ser la primera participante confirmada en el programa, un logro que ha despertado reacciones mixtas entre otros influencers.

Sin embargo, quien no parece estar contenta con la posible entrada de Gate al reality es Yina Calderón, quien recientemente lanzó comentarios críticos hacia la antioqueña. Calderón cuestionó el tipo de contenido que crea Gate, lo que no cayó bien entre los seguidores de ambas y provocó una respuesta directa de Melissa. Al ser consultada sobre los comentarios de Calderón, Gate no ocultó su molestia y respondió en términos contundentes, incluso mencionando que interpretó algunos de los comentarios como una “amenaza”.

“Linda, bueno, linda no, porque eres horrenda. Ella empezó a tirarme en redes de una manera muy despectiva y yo me lo tomé personal porque mencionó mi nombre, mi hermoso nombre, en su maloliente hocico, y yo no soy de mencionar nombres ni nada… De hecho, no me gusta mencionar ese nombre porque no me gusta darle publicidad gratis a nadie, y si menciona mi nombre es por eso, por publicidad”, expresó Gate visiblemente irritada.

Además, hizo alusión a que Calderón estaría enfadada porque no ha sido llamada para el reality, y sugirió que podría estar vetada de RCN debido a su “mala imagen”.

Gate también hizo una referencia crítica hacia Epa Colombia, amiga cercana de Calderón, afirmando que ambas deberían considerar cambios en su asesoría de imagen. “Están deformadas (...)Tu cirujano plástico te odia, te detesta, te hace un mal; de verdad, tu maquillador está en tu contra. Te recomiendo que cambies de asesores porque realmente por imagen ustedes no venden”, comentó Gate.

La respuesta de Melissa ha generado opiniones divididas entre los usuarios en redes sociales, quienes ahora esperan con más interés saber si será la primera confirmada en ‘La Casa de los Famosos’.