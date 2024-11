Manuela Gómez explicó por qué no pide a sus amigas votar por ella en ‘La Casa de los Famosos’

En los últimos días, la influencer y empresaria Manuela Gómez ha estado muy activa en redes sociales buscando el apoyo del público para cumplir su objetivo de ingresar al reality ‘La Casa de los Famosos’, que transmitirá RCN en 2025. Desde que se conoció su nominación para ser una de las posibles nuevas participantes, Manuela ha recurrido a sus seguidores para que voten por ella y le permitan ingresar a este formato televisivo, que podría darle la oportunidad de repetir la experiencia que vivió en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Las votaciones ya han iniciado, y actualmente quien lidera es la influencer Melissa Gate, quien acumula un 37% de los votos, seguida por Manuela Gómez, con un 28%. Entre las demás aspirantes que buscan formar parte del programa se encuentran Yina Rose, Juliana Seligman, Deiry Vargas y Marilyn Oquendo. A pesar de no encabezar las votaciones, Manuela continúa luchando por un puesto en el reality, y en un video reciente compartido en sus historias de Instagram, mencionó que, pase lo que pase, se siente ganadora gracias al apoyo que ha recibido de su comunidad.

Manuela también se refirió a la sugerencia que muchos le han hecho de pedir ayuda a sus amigas influencers para impulsar su campaña. Sin embargo, explicó que la situación es complicada, ya que varias de sus amigas también tienen vínculos con otras participantes que buscan entrar al reality.

“Quiero que sepa la gente que estoy inmensamente agradecida con todos los que me están apoyando. Pero muchos me preguntan por qué no le pido a mis amistades famosas que me ayuden. Quiero que entiendan que es muy incómodo pedir favores a amigas que también son cercanas de Marilyn, de Gina o de Juliana. Eso podría prestarse para malos entendidos, y no quiero incomodarlas”, expresó Manuela, destacando que por esta razón ha preferido no solicitar este tipo de ayuda.

En publicaciones anteriores, Manuela comentó que aspira a ganar el premio mayor de ‘La Casa de los Famosos’ para poder darle un mejor futuro a su hija. “Sueño con poder comprarle una casa y darle estabilidad”, dijo la influencer, dejando claro que este objetivo personal es lo que más la motiva en esta campaña.