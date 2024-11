Más pronto que tarde: ‘Epa Colombia’ reveló cuándo planea tener a su segundo bebé

‘Epa Colombia’ decidió sincerarse sobre una de sus etapas más destacadas al hablar sobre su faceta de mamá, aprovechando una serie de historias de Instagram para revelar cuándo podría intentar tener a su segundo hijo, destacando que esto podría llevarse a cabo más pronto que tarde y que dependerá de otro posible evento.

PUBLICIDAD

La empresaria de keratinas ha dejado claro lo mucho que le está gustando su faceta como mamá, compartiendo con frecuencia en sus historias varias fotos y videos en donde su hija Daphne es la protagonista, además de hablar sobre algunos testimonios sobre su experiencia como madre primeriza.

Puede leer: ¿Le queda bien? ‘Epa Colombia’ aprovechó las críticas para elegir un creativo disfraz de Halloween

Y si bien la mayoría de las veces realza todo lo positivo de esta nueva etapa en su vida, también le gusta destacar los momentos poco agradables, siguiendo la política de no romantizar del todo la maternidad al revelar que ha sufrido de depresión, trasnochos e incluso algunas complicaciones de salud tras su embarazo.

Sin embargo, Epa Colombia le dejó claro a sus seguidores que estos percances no la han desanimado respecto a tener un segundo hijo, contando a través de una historia de Instagram cuándo podría llegar un miembro más a su familia.

“Si a mí no me llaman de La Casa de los Famosos, yo me embarazo. Porque, amiga, yo tengo, la verdad, como una frustración de que a mí nunca me llaman a nada. Pero, amiga, el duelo lo voy a hacer en la maternidad, me desconecto y tengo un niño mono”, dijo la influencer respondiendo la pregunta de un seguidor.

Además, en otra historia resaltó que en el caso de que no la llamen para este reality show, su nuevo proceso de embarazo lo iniciaría tan pronto se recupere del anterior, destacando que aún presenta algunos síntomas incómodos.

PUBLICIDAD

Lea también: Polémico amigo de Epa Colombia reveló que RCN lo llamó para La Casa de los Famosos 2

¿Epa Colombia está resentida con La Casa de los Famosos?

En la misma serie de historias, la colombiana contó que de momento no ha sido tomada en cuenta como una posible participante para esta temporada de La Casa de los Famosos, jugando con la idea de que su personalidad no ha sido bien recibida en ciertas producciones.

Además, Epa Colombia también contó que quiso que sus productos capilares formaran parte de los patrocinantes del reality show, pero la producción le negó esta oportunidad.

“Ofrecí una millonada para colocar la publicidad de las keratinas, y que no, amiga, porque una marca capilar ya lo restringió. Amiga, yo ni pagando, querida”, dijo la creadora de contenido.