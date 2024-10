¿Le gustó? Esto dijo Yina Calderón sobre el papel de Ornella Sierra en La Casa de los Famosos

Yina Calderón no se guardó nada al pronunciarse respecto a la noticia de que Ornella Sierra sería la nueva host digital de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, compartiendo a través de una historia en Instagram qué piensa sobre la influencer y si realmente está a la altura de este rol en las plataformas digitales.

La DJ suele ser conocida por su personalidad espontánea y sin filtros, lo que la ha llevado a protagonizar una gran cantidad de situaciones complicadas tras pronunciarse de manera honesta sobre muchas figuras del mundo del espectáculo colombiano con incómodos comentarios, algo que muchas veces termina en conflictos.

Y es que en el pasado, la joven ha tenido varios enfrentamientos digitales con figuras como Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, ‘La Jesuu’, ‘Westcol’ e incluso ‘Epa Colombia’, que si bien en la actualidad son amigas, en el pasado tuvieron una fuerte enemistad.

Y a propósito de que la segunda temporada de La Casa de los Famosos fue confirmada y ya hay algunos preparativos en relación a esta producción, un seguidor de Yina Calderón aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para preguntarle qué opinaba respecto a que la exparticipante del reality, Ornella Sierra, regresara como host digital.

Y ante la pregunta, la DJ sorprendió a sus seguidores al hablar de manera positiva sobre la costeña, indicando que le parece una buena adición al programa, a pesar de que le gustaría que mejorara un detalles.

“A mí me encanta ella, o sea, yo siempre he dicho que me encanta, me parece genuina, bacana. Pero de pronto yo le arreglaría el acento costeño, siento que para presentar se debe hablar un poco más neutro. Pero a mí me gusta esa pelada”, dijo la colombiana.

¿Yina Calderón podría encontrarse con Ornella Sierra en La Casa de los Famosos?

Desde que anunciaron la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, varios usuarios de las redes sociales especularon que Yina Calderón iba a formar parte del grupo inicial, e incluso jugaron con la idea de que entraría en el segundo grupo.

Sin embargo, a través de algunas historias la DJ reveló que en efecto sí la contactaron para formar parte, pero las negociaciones no prosperaron, mostrando en el proceso parte del contrato que RCN le dio.

Pese a esto, la empresaria de fajas se ha mostrado muy activa en relación a este tema, algo que muchos usuarios de las redes sociales han interpretado como una señal de que sí participaría en esta segunda edición, haciendo posible que llegue a interactuar con Ornella Sierra en el futuro.