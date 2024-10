Presentador de RCN habló de los problemas de salud que lo hicieron poner un alto; recibió regaño de su hijo

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más famosos de la pantalla chica, no solo por la amplia acogida que ha logrado tener en los más de 20 años, estando presente en los hogares colombianos, sino también por aquellas producciones que terminan quedándose en el corazón de los televidentes como es el caso de ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘La casa de los famosos’, esto sin dejar de lado, a aquellos programas matutinos como lo son ‘Mañana express’ y ‘Buen día Colombia’, los cuales cuentan con todo un grupo de presentadores y recientemente uno de ellos habló de los problemas de salud que lo hicieron poner un alto.

Se trata de Orlando Liñán, quien desde hace un buen tiempo forma parte del equipo de ‘Buen día Colombia’, convirtiéndose en varias ocasiones en una de las figuras que más llama la atención debido a su espontaneidad frente a las cámaras, donde Viena Ruíz, otra de las personalidades le sigue el juego, incluso demostrando así el amor y el cariño que se tienen.

Cabe resaltar que antes de abrirse camino como presentador, Orlando fue el protagonista de ‘Diomedes, el cacique de la junta’, evidenciando su talento como cantante y de paso como actor, quedándose en la memoria de los colombianos, ya que la telenovela fue transmitida en varias ocasiones por el mismo canal. Pero ahora, el colombiano llamó la atención no por su talento, sino, por el contrario, por su estado de salud.

Por medio de sus redes sociales, donde Orlando Liñán alcanza más del millón de seguidores, contó la situación que afronta, tratándose precisamente de un alta en su presión, tema que preocupó a varios de sus fans, tanto así que no dudaron en enviarle varios consejos y recetas naturales para así enfrentar este padecimiento. Debido a los fuertes síntomas, al parecer, el presentador de RCN tuvo que tomar descanso, no desaprovechando la oportunidad para hablar con su hijo a la distancia que hasta lo terminó regañando.

“Quiero darle muchas gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud. Que me han escrito. Que me han dicho que me cuide. Me han dado recetas. Me pone feliz y que bonito cuando uno se siente querido por gente que realmente no tiene por qué quererlo a uno (…) Quiero que sepan que a mí nunca me diagnosticaron hipertensión, a mí hace mucho me diagnosticaron hipertensión, pero emotiva, por eso es que siempre busco andar contento y no coger rabia. Siempre me alejo de las cosas que me causan estrés porque debo estar completamente alejado de eso, pero ultimamente se me subió, pero no sé por qué “, fueron las declaraciones expuestas por parte del presentador de RCN.

¿Quién es la actual pareja de Orlando Liñán, presentador del Canal RCN?

Actualmente, Orlando Liñán, presentador del Canal RCN, no tendría un noviazgo, pues así no lo ha evidenciado por medio de sus redes sociales, ya que hace varios meses dio por terminada su unión con Tita Contreras, con quien sostuvo una unión por más de ocho años, apoyándose en sus diferentes proyectos y dándole la bienvenida a su único hijo, Maximiliano.