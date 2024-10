“Consiéntame y es suyo”: Expresentadora de RCN confesó que fue acosada en casting para famoso programa

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más vistos Colombia, pues lleva al aire aproximadamente 50 años en los que ha buscado llegar a los hogares colombianos a partir de Noticias RCN, programas matutinos, telenovelas y ‘realities’, los cuales forman parte esencial de las mañanas, tardes y noches de quienes sintonizan este canal. Por supuesto, con el fin de crear ese vínculo especial, son varias las presentadoras que han pasado por este canal demostrando su talento y ganándose el cariño de los televidentes y aunque no suele referirse mucho a varios detalles de su vida, recientemente una expresentadora de RCN confesó que fue acosada en casting para famoso programa.

Durante un buen tiempo, los televidentes pudieron ver en la pantalla chica a Tatiana Franko, quien formó parte del equipo de ‘Muy buenos días’, donde su carisma y espontaneidad fueron las protagonistas en varias ocasiones. Si bien, el programa salió del aire años más tarde, lo cierto es que ella siguió adelante con diferentes proyectos entre ellos su pódcast ‘Vos podés’, contando así con diferentes figuras quienes retratan su historia de vida o aquellas complejas experiencias que han tenido que enfrentar a lo largo de la misma, convirtiéndose en ejemplo de lucha y superación para quienes escuchan cada uno de estos capítulos.

Pero, recientemente, Tatiana hizo a un lado su rol como presentadora, para darle voz a su propia historia, contando así, una de las situaciones a las cuales nunca se había referido: “La verdad es que yo de este tema no he hablado nunca, ¿acoso por parte de la industria? Sí, me pasó cuando estaba muy joven y estaba empezando a soñar con este mundo de la televisión. Me pasó en Cali, tenía ese sueño loco por pertenecer a un programa muy reconocido, además de un canal regional allá y me puse a la tarea de presentar muchos castings, castings en los que me dijeron que no, que es el conducto regular y ahí todo normal para uno de esos programas me hicieron un casting que según mí sentir yo me lo había ganado y ojo que no quiero sonar aquí engreída (…)

La persona en cuestión que no voy a dar su nombre sabía de esta sed que yo tenía por ser parte de este programa de televisión, sabía que yo llevaba muchos años insistiendo, tocando puertas y que siempre recibía un no por respuesta (…) Yo era una presa fácil (…) Este era uno de los directivos de ese programa (…) Se me hizo al lado de hecho me dijo ¿Vas para tu casa? Le dije si y listo vamos saliendo Tati y me acompañó (…) Venía muy conversador y yo con ese deseo de que sí me había ido bien o malo que. Empecé a ponerle el tema de conversación sobre lo interesada que estaba en ser parte del programa, estaba nerviosa, contenido (…) Él se confundió, se equivocó en el camino hacía el parqueadero (…) Me dice bueno, aquí está mi carro, se sube, se ofrece a llevarme y yo le digo que no, voy a pedir un taxi entonces (…) De repente se queda mirándome y me dice como Tati realmente tú quieres hacer parte de esto y yo emocionada le digo sí (…) recuerdo sus palabras como si fuera ayer, consiéntame y este casting es suyo. Consiéntame me dijo mirando sus partes íntimas”.

La expresentadora de RCN confesó que fue un momento muy doloroso y duro, pues esta situación la terminó confrontando al pensar que muchas mujeres también enfrentaron una situación de este tipo. Cabe resaltar que hace poco se encontró al hombre, jamás lo saludó, pero sintió el temor del sujeto por aquel acoso: “Me impacto, me dolió, me lastimó, me asustó mucho este personaje”.