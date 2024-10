“Un amor sincero”: Presentador de RCN declaró su amor a su colega de set

Presentador de RCN y actor de la telenovela 'Diomedes' no pudo entrar a Venezuela.

El Canal RCN es un canal nacional muy conocido en Colombia debido a los años que lleva siendo parte de la televisión y que a lo largo de este tiempo ha buscado convertirse en el favorito de las mañanas, tardes y noches del público por medio de diferentes programas de entretenimiento y algunos de ellos cuentan con todo un grupo de presentadores y ahora uno de ellos le declaró su amor a su colega de set.

Se trata de ‘Buen día Colombia’, programa matutino que lleva ya un buen tiempo siendo parte de las mañanas de los colombianos en compañía de un amplio grupo de presentadores como lo son Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi, Andrés López, Viena Ruíz y Orlando Liñán, como es costumbre las bromas entre ellos terminan siendo las principales protagonistas, pero el coqueteo en tono jocoso tampoco ha faltado especialmente por parte de Viena y Orlando.

Cabe resaltar que hace pocos meses Orlando se separó de su pareja, con quien estuvo durante años y tuvo a su único hijo, aparentemente por una infidelidad por parte del presentador. Liñán está soltero y por supuesto, su compañera de set, Viena, no duda en seguirle la cuerda haciendo reír a los televidentes en varias de las transmisiones del programa del Canal RCN.

Ahora, con un video compartido por medio de las redes sociales del canal, Violetta fue la encargada de revelar si estaría de acuerdo en que Viena y Orlando formalizaran su relación: “Tu pregunta es desagradable, es incómoda porque primero porque Orlando por primera vez después de 40 años está soltero, él ha estado de relación en relación y hay que dejarlo que viva su soltería. En cuanto a Viena, tiene una relación secreta y Orlando solo es una aventura, tiene un novio, al parecer, italiano y lo que están viendo aquí es prácticamente un pecado. Se está saliendo de control, eso no es de Dios, es del diablo”.

Asimismo, las preguntas para los dos implicados presentadores no faltaron, donde Orlando Liñán indicó: “Un amor sincero, profundo (…) Ahora que trabajo con ella la admiro mucho más y la tengo aquí en mi corazón (…) Deseo yo la veo a ella y es como veo un mango con sal, se me pone agua la boca”. Mientras que Viena Ruíz tampoco se quedó atrás a la hora de referirse a su colega: “Mucho amor, ustedes no lo ven que es bello, le han visto la boca de beso que tiene (…) El amor perfecto”.

¿Quién es la exesposa de Orlando Liñán, presentador del Canal RCN?

La exesposa de Orlando Liñán es Tita Contreras, quien estuvo desde el inicio de la carrera del presentador y actor. Aunque se llevaban algunos años de diferencia, ella siendo mayor, esto no fue impedimento para que compartieran su amor durante varios años y actualmente separados, la mujer llegaría al altar con otro hombre.