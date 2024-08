La reacción de Orlando Liñán cuando una mujer le pidió que tuviera un encuentro íntimo con ella

Orlando Liñán, conocido por su papel como presentador en el programa ‘Buen Día Colombia’ y por su carrera como cantante, compartió recientemente una anécdota sorprendente que vivió después de una presentación en El Tarra, Norte de Santander. Durante una entrevista en el programa ‘Lo Sé Todo’, el artista relató la inesperada petición que recibió de una seguidora, quien se acercó a su vehículo después del evento.

El actor explicó que todo transcurría con normalidad mientras grababa un video para sus redes sociales, saludando a sus seguidores que se agolpaban alrededor de su carro. Sin embargo, una mujer del grupo lo sorprendió al hacerle una propuesta íntima de manera muy explícita. “Todo iba muy bien, la gente se acercaba a la ventana para saludarme, pero de repente, una mujer me pidió algo que me dejó sin palabras”, contó el presentador, quien no pudo contener la risa ante la situación.

El cantante expresó que la propuesta le causó mucha gracia y que decidió compartir la historia en sus redes sociales. “Me causó mucha risa, publiqué la historia y al día siguiente, todo estaba regado por todos lados. Le mando un beso a esa hermosa mujer que quizás se despertó con un guayabo pensando: ‘¿Qué hice?’”, bromeó Liñán, quien también admitió que este tipo de situaciones son frecuentes en su vida.

El presentador reveló que, aunque este tipo de propuestas se presentan ocasionalmente, la clave es no tomárselas en serio. Además, recordó una experiencia similar en Venezuela, donde varias mujeres le arrojaron sus brasieres y pantis mientras cantaba en el escenario. “Recuerdo también que una vez llegué a un hotel en un municipio de la costa y encontré a dos mujeres esperándome en la cama”, relató, rememorando otras experiencias de su carrera.

En redes sociales, la anécdota de Liñán generó una ola de comentarios, algunos de ellos con tono de humor. “Uff, por lo sexy y atractivo que dicen del peinado”, comentó un usuario en tono sarcástico. Otros agregaron: “No le veo nada bueno” y “A eso se le llama malos o mejor pésimos gustos, pobre señora, está mal de la vista”.