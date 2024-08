Este es el famoso presentador que salió de ‘Buen día Colombia’ del Canal RCN sin despedida alguna, ¿quién es?

Presentador de RCN y actor de la telenovela 'Diomedes' no pudo entrar a Venezuela.

El Canal RCN año tras año ha buscado convertirse en el medio de comunicación más visto en Colombia debido a la amplia gama de producciones que les ofrece a diario a sus televidentes, encabezada el informativo de Noticias RCN, así como también diferentes programas de entretenimiento, donde más allá de los invitados sus presentadores terminan dándole vida proyecto debido a su carisma, espontaneidad y conexión con los televidentes.

A diario RCN Televisión acompaña las primeras horas de los televidentes con ‘Mañana Express’ para posteriormente a las 09:30 darle inicio a ‘Buen día Colombia’, programa que cuenta con varios presentadores como lo son Viena Ruíz, Orlando Liñán, Andrés López, Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi y ‘Luchito’ Humor.

Desde hace varias semanas quien ha brillado por su ausencia dentro de ‘Buen día, Colombia’ ha sido otro de los humoristas como lo es George Pinzón, quien para agosto del 2023, es decir, hace un año renunció al programa ‘Bravíssimo’ con el fin de seguir teniendo un crecimiento profesional y por ende, confirmando su llegada al Canal RCN.

Sin embargo, antes de que Pinzón lograra cumplir un año dentro del canal nacional, terminó saliendo de ‘Buen día, Colombia’. Aunque se desconocen los motivos, la decisión podría haber estado encaminada al gran número de presentadores con los que cuenta el mencionado programa e incluso, como suele darse en pasadas ocasiones, no se dio una despedida por parte del Canal RCN y el presentador y humorista tampoco se refirió al tema por medio de sus redes sociales, pero los comentarios por parte de sus fans no se han hecho esperar donde George dejó claro que ya no está dentro del programa.

Cabe resaltar que a pesar de no estar presente en ‘Buen día, Colombia’, George Pinzón sigue formando parte del equipo de ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio y por supuesto, creando videos humorísticos por medio de sus redes sociales.

¿Por qué Violeta Bergonzi estuvo ausente de ‘Buen día Colombia’?

La presentadora Violeta Bergonzi estuvo ausente de ‘Buen día Colombia’ debido al nacimiento de su segundo hijo, Hernando Luque Bergonzi, quien nació a finales del mes de enero y posteriormente tuvo su respectiva licencia de maternidad, donde aprovechó para compartir los primeros meses de vida de su pequeño junto a su esposo, Hernando Luque Ariza y su hija, la primera en llegar a la familia, Alicia.