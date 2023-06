Falla en el ‘Diomedesverso’: Le sacaron la piedra a Orlando Liñán al preguntarle por la novela del ‘cacique’

Para 2015, el ahora presentador de ‘Buen Día, Colombia’, matutino de RCN televisión , protagonizó una de las telenovelas homenaje más vistas en el país, ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’; producción que durante 80 capítulos homenajeó la vida y obra del cantante Diomedes Díaz Maestre y que recientemente le recordaron a Liñán de una forma no tan agradable.

El encargado de sacar de sus casillas a Orlando fue el humorista Joel Silva, quien en un reciente video interrogó de una manera incomoda al actor y conductor de televisión.

“Desde aquella novela que hiciste de Diomedes no saliste en más producciones. Si no fuese por Diomedes no te hubieses dado a conocer ni un poquito”, fue la primera apreciación que realizó el entrevistador, que sin ‘Medir distancia’ tocaba e interrumpía a Orlando Liñán, quien inmediatamente le contestó: “Esa vaina de las novelas cansa mucho. No es solo gracias a Diomedes, es gracias al vallenato completo”.

“¿Qué sería de tu vida sin Diomedes? Estarías cantándole a los presos”, fue el segundo interrogante que desató la indisposición del presentador, quién aseguró que él es abogado de profesión y que sin importarle el lugar cantará con tal de recibir una buena compensación monetaria.

Pero el momento en el que las cosas se salieron de lo habitual fue cuando el comediante lo acuso de engañar a la audiencia con su actuación en la producción homenaje al ”Cacique de la Junta, Diomedes Díaz”, ya que él no cantaba las canciones y solo realizaba la mímica de las mismas.

“Nunca engañe, la gente sabía. Qué pena, hay gente que nacimos con estrella y otros nacen estrellados”, fue la reacción del cantante, la cual acompañó de un leve golpe al cuerpo del Joel.

