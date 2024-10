Expresentadora de Lo sé todo se fue de Colombia para triunfar en Dubái; fue un sueño cumplido

‘Lo sé todo’ a lo largo de más de cinco años se convirtió en el programa de entretenimiento favorito por los televidentes del Canal Uno, pues durante dos horas su equipo de presentadores, Ariel Osorio y Alejandra Serje buscaron sacar a flote varios detalles en torno a la vida de diversas figuras del entretenimiento, sin embargo, la producción llegó a su fin el pasado 30 de septiembre.

Aunque los rumores apuntaban al gran final de ‘Lo sé todo’ desde hace varias semanas, lo cierto es que sus presentadores trataban de no referirse al tema, sin embargo, su salida de la televisión colombiana era inminente, donde las emociones estuvieron a flor de piel, tanto para Alejandra como para Ariel, quienes durante un buen tiempo tuvieron una rutina establecida y el cariño por el programa fue evidente, así como también las lágrimas y la tristeza que trajo consigo esta decisión.

Si bien, han sido pocos los días en las que el programa llegó a su fin, lo cierto es que Alejandra Serje decidió tomar un nuevo rumbo, tanto así que la expresentadora de ‘Lo sé todo’ se fue Colombia con el fin de perseguir nuevos proyectos y su lugar de destino es precisamente, Dubai, donde la mezcla de emociones fue la protagonista: “Tengo tantas emociones encontradas, ustedes no se alcanzan a imaginar (…) A veces nos duele soltar tanto, tanto algo que cuando Dios nos tiene cosas maravillosas preparadas en la vida, estoy a punto de cumplir un sueño y a punto de abordar un avión a un lugar que siempre soñé conocer y lo hago de la mano de una compañía en la que siempre soñé estar, entonces siento que Dios me está premiando”.

Seguidamente, Alejandra Serje aseguró que han sido días de noticias maravillosas, pidiéndole a sus fans que confíen y sueñen en la vida que siempre han querido porque aquello se puede lograr, además de a principio de año en su mapa de sueños, la expresentadora de ‘Lo sé todo’ puso este destino, es decir, que lo manifestó: “Ahora que pensaba esto me lleno de nostalgia, muchas de las cosas que están pasando en mi vida, nunca las planeé, no las quise y no las tenía para mi vida”.

¿Quién es el novio de Alejandra Serje, expresentadora de ‘Lo sé todo’?

El novio de Alejandra Serje, expresentadora de ‘Lo sé todo’ es Juan Cebolla, quien hace parte del ‘Circo Hermanos Gasca’. La relación de estas dos figuras llevaría un buen tiempo, pues son varios los rumores que apuntaban a que estaban juntos, sin embargo, buscaron dejarlo en privado.