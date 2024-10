El Gordito Ariel de ‘Lo Sé Todo’ reveló la verdadera razón por la que se terminó el programa de Canal 1

Si se trata de farándula y entretenimiento, uno de los programas más reconocidos en esta franja es ‘Lo Sé Todo’, un formato presentado por el ‘Gordito Ariel’ y Alejandra Urrea, pero tras unos drásticos en la parrilla de contenidos del canal y el programa de farándula colombiana terminó. Sus presentadores se despidieron del formato y agradecieron los años que los televidentes lo acompañaron a través de la pantalla. Aunque muchos cuestionaron los cambios del canal, el Gordito Ariel señaló al verdadero culpable de que ‘Lo Sé Todo’ terminara y que varios de los formatos de Canal 1 cambiaran.

El Gordito habló en entrevista con La Kalle y afirmó que varios de los programas de la parrilla del canal desaparecieron por culpa de la radio, afirmando que el hecho de que los programas radiales tengan acompañamiento de cámara ha impactado negativamente: “se están copiando, están queriendo colocar la radio en televisión. A nosotros no nos notificaron, y a mí me tocó llamar al presidente del canal. Infortunadamente, uno se vuelve un número y yo empecé a darme cuenta de algunas señales. Merecíamos despedirnos aunque no nos notificaron”.

Al final, el Gordo se ha mostrado bastante dolido por las condiciones en las que terminó el formato de chismes y ha decidido dedicarse a compartir información de la farándula en sus redes sociales, con la esperanza de que en algún momento el programa de las tardes de Canal 1 regrese a la parrilla.

Por el momento, el Canal 1 hace parte del Grupo Prisa y se ha vuelto un formato en el que emiten los programas radiales de interés como Los Impresentables, entrevistas de La W y Para Valientes de Trópicana.

¿Qué programa remplazó a ‘Lo Sé Todo’?

Según lo informado por Carlos Ochoa, un reconocido creador de contenido que tiene varios contactos en la farándula, este cierre se dio luego de que el Grupo Prisa comprara el Canal 1 tras una ola de malos ingresos. Lo que afirmó Ochoa es que el formato de ‘Lo Sé Todo’ será remplazado por una franja similar de entretenimiento: “Además, como ya el Grupo Prisa compró supuestamente al Canal 1, entonces habrá cambios, muchos cambios. Este programa ya tendría reemplazo y más rápido de lo que creen, pues habría otro programa que se llamaría Tardes con Uno y la presentadora sería Alexandra Santos”, afirmó.