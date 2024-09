Presentador de ‘Lo Sé Todo’ reveló el nuevo trabajo que consiguió tras el final del programa de Canal 1

Si se trata de farándula y entretenimiento, uno de los programas más reconocidos en esta franja es ‘Lo Sé Todo’, un formato presentado por el ‘Gordito Ariel’ y Alejandra Urrea, pero en el que además estuvieron personalidades como Marbelle y Elianis Garrido. Lamentablemente, para los seguidores de este formato, Lo Sé Todo anunció su última emisión por al parecer falta de recursos y en un homenaje a todos los años que lleva vigente este formato, invitaron a una de sus presentadoras más polémicas para despedirse del programa de farándula y además, sus presentadores hablaron de sus proyectos a futuro.

El programa llevaba más de siete años siendo emitido; sin embargo, y al parecer por decisión editorial del canal, además de problemas económicos, decidieron terminarlo y sus presentadores en la tarde de este 30 de septiembre compartieron la última emisión. Alejandra Serje y el Gordito Ariel presentaron el formato como usualmente, pero Nanis Ochoa, una de las presentadoras que pasó por el formato, se unió a ellos para despedir este programa, del que hizo parte algunos meses antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’.

La pregunta de muchos es sobre el futuro de los presentadores y el Gordito Ariel habló de su proyecto en redes sociales para seguir entregando a sus seguidores información de la farándula. En medio de lágrimas, Ariel le pidió a los televidentes que no se alejaran de su vida y pidió que lo siguieran en sus redes sociales porque tiene el objetivo de crear contenido: “se nos ha comunicado que será el último programa de Lo Sé Todo, es difícil soltar un producto en el que he estado durante casi siete años, los invito a que me sigan en las redes sociales, no se pierdan de mí por favor, Uds. son muy importantes en mi vida. Estoy tratando de hacer contenido”.

Aunque el Gordito Ariel no es muy constante en sus redes sociales, afirmó que está tratando de aprender de este mundo para tener una nueva opción laboral similar a su labor en el programa.

¿Qué programa va a remplazar ‘Lo Sé Todo’?

Según lo informado por Carlos Ochoa, un reconocido creador de contenido que tiene varios contactos en la farándula, este cierre se dio luego de que el Grupo Prisa comprara el Canal 1 tras una ola de malos ingresos. Lo que afirmó Ochoa es que el formato de ‘Lo Sé Todo’ será remplazado por una franja similar de entretenimiento: “Además, como ya el Grupo Prisa compró supuestamente al Canal 1, entonces habrá cambios, muchos cambios. Este programa ya tendría reemplazo y más rápido de lo que creen, pues habría otro programa que se llamaría Tardes con Uno y la presentadora sería Alexandra Santos”, afirmó.