El ‘Gordo’ Ariel contó a sus seguidores cómo se siente tras su salida de “Lo sé todo”

“Lo sé todo” fue un popular programa de entretenimiento colombiano que durante seis años mantuvo a la audiencia al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y la farándula, este era trasmitido en el Canal 1 y sus presentadores eran el ‘Gordito Ariel’ y Alejandra Urrea que diariamente acompañaba los hogares colombianos. No obstante, después de unos drásticos cambios en toda la programación del canal, tuvieron que ponerle fin a “Lo sé todo”. Ambos presentadores se despidieron emotivamente de los televidentes y agradecieron por los años al aire. Por otro lado, Ariel ha estado dando algunas entrevistas contando la verdadera razón por la que se acabó el programa y hoy, apareció en las historias de su Instagram y en forma más cercana expresó como se siente al respecto.

La parrilla de contenidos que venía manejando el Canal 1 tuvo su fin el pasado 30 de septiembre y empezó a hacer parte del Grupo Prisa, para emitir los programas radiales que maneja el conglomerado, entre esos Impresentables, entrevistas de La W y Para Valientes de Trópicana, también Caracol Radios y sus programas, como La Luciérnaga, El Pulso del Fútbol y 6 AM. Respecto a esto, Ariel Osorio habló para La Kalle y confirmó que varios de los programas que salieron del aire por culpa de la radio: “Se están copiando, están queriendo colocar la radio en televisión. A nosotros no nos notificaron, y a mí me tocó llamar al presidente del canal. Infortunadamente, uno se vuelve un número y yo empecé a darme cuenta de algunas señales. Merecíamos despedirnos, aunque no nos notificaron” indicó el presentador.

Mientras que, en sus historias de Instagram habló de forma más cercana con sus seguidores, primero les agradeció por la forma en que lo han hecho sentir, además reiteró que está haciendo todo lo posible para conectarse con ellos, ya sea de forma digital o televisión de nuevo. También confesó que se siente extraño sin ir al set al medio día “Me siento como raro, como si estuvieses traicionando porque estoy de 2 a 4 haciendo alguno diferente, me siento como ay no, en lugar equivocado.”