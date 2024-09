“Lo único seguro”: Alejandra Serje confesó a lo que le teme después de la muerte

Alejandra Serje, reconocida presentadora del programa colombiano ‘Lo sé todo’, ha construido en los últimos años una sólida carrera en la televisión. Comenzó su trayectoria en el mundo del entretenimiento participando en reality shows, lo que le permitió darse a conocer y abrirse camino en la industria. Con el tiempo, Serje ha demostrado su talento no solo en la conducción de programas, sino también en su habilidad para conectar con el público, consolidándose como una figura relevante de la televisión colombiana.

Desde sus inicios, Serje ha participado en diversos proyectos televisivos, ganándose el cariño de los televidentes por su carisma y profesionalismo. A lo largo de su carrera, ha enfrentado diversos retos que la han impulsado a crecer tanto personal como profesionalmente. Hoy en día, su participación en Lo sé todo la ha posicionado como una de las presentadoras más queridas por el público colombiano.

Recientemente, la presentadora interactuó con sus seguidores a través de redes sociales y, al ser consultada sobre sus pensamientos acerca de la muerte, Serje compartió una reflexión honesta. “¿Por qué deberíamos temerle a lo único seguro que tenemos? No, no le temo a la muerte”, respondió Serje en una de sus historias. Sin embargo, añadió que lo que más le preocupa es lo que podría suceder con su familia. “Le temo a qué pasaría con mis hijos si yo no estuviera”, confesó, dejando claro que su mayor preocupación es el bienestar de sus seres queridos.

En una entrevista anterior, Alejandra Serje reveló que es madre de tres hijos y que tuvo al primero de ellos cuando tenía apenas 16 años. Aunque fue una experiencia desafiante, la presentadora expresó que, si pudiera retroceder en el tiempo, no cambiaría nada y volvería a ser madre joven, ya que no se imagina su vida sin ellos. “Me considero una buena mamá, una buena mujer, y creo que la vida me ha hecho más madura”, concluyó, orgullosa de su papel como madre y de los aprendizajes que ha tenido a lo largo de los años.