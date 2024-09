Erika Zapata explotó contra quienes juzgan que su belleza es por filtros, “Me tienen con rabia”

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más conocidas de Noticias Caracol, pues desde su primer reportaje hace cuatro años logró llamar la atención de los televidentes debido a su carisma, espontaneidad y estilo único con cada uno de sus reportajes, convirtiéndose así en una de las estrellas de la sede regional del informativo perteneciente a Caracol Televisión en Medellín. La amplia visibilidad adquirida por parte de la paisa llegó a sus redes sociales, donde también suele ser muy activa y allí recientemente Erika explotó contra quienes juzgan que su belleza es por filtros.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ¿Llegará a Teleantioquia? Erika Zapata salió de Noticias Caracol para cumplir especial momento en otro medio

Para Erika, más allá del reconocimiento y la fama, su verdadero sueño cumplido fue precisamente el convertirse en periodista y llegar a la televisión colombiana, llenando de orgullo a sus padres, pues además de ser parte del noticiero, también saca a flote su amor por el campo a partir de ‘La finca de hoy’. Aunque son dos formatos opuestos, la paisa cambia un poco su ‘look’ con el fin de verse mucho más fresca y, por el contrario, más formal cuando se trata del informativo, compartiendo una que otra imagen por medio de sus redes sociales, donde los comentarios positivos, pero también negativos estuvieron a la orden del día.

“Me saca rabia esa gente que cada vez que subo una foto arreglada me dicen que filtro. En mi vida cotidiana me gusta estar de otras maneras y cada que puedo, me produzco como toda mujer. Para que vean que no todo lo del pobre es robado. Que es que me veo como muy distinta en la televisión, claro, porque uso blazer, no me maquillo, recojo el cabello y tengo una forma distinta de mostrarme. Me tienen es con rabia”, fueron las declaraciones expuestas por Erika Zapata en su cuenta de ‘X’.

Asimismo, varios de sus seguidores en medio de risas aseguraron que era muy temprano como para que se molestara, añadiendo que la periodista de Noticias Caracol además de talento ante las cámaras también es una mujer hermosa con virtudes como cualquier otra, dejando claro que no se debe dejar afectar con malos comentarios: “La gente siempre tendrá algo que criticar”, “Eres una creación divina de Dios y entre nosotros eres bellísima, punto”, “Tú con filtro o sin filtro eres hermosa”.

¿Por qué Erika Zapata de Noticias Caracol tiene un diseño de sonrisa?

Érika Zapata confesó que el motivo por el que decidió tener un diseño de sonrisa fue que a sus 14 años sufrió un accidente el cual trajo consigo que perdiera algunos de sus dientes. Aunque Zapata encontró una salida en el Sisbén, a partir de las que fueron algunas carillas, el tratamiento no fue del todo estético y a lo largo de este proceso sufrió de bullying y matoneo por parte de sus compañeros de su colegio.