Este es el nuevo periodista de Noticias Caracol; es fotógrafo y hasta estuvo nominado a famosos premios

Noticias Caracol es el informativo principal de Caracol Televisión que a lo largo de más de 15 años a diario se ha encargado de ofrecerles a los televidentes una amplia cobertura en aspectos políticos, sociales, deportivos y culturales que suceden en el país, motivo por el cual resulta más que necesario contar con todo un equipo de periodistas y presentadoras listos para hacer presencia en el lugar de la noticia, por esto son constantes los cambios entre en su equipo de trabajo, pues recientemente se confirmó que este es el nuevo periodista de Noticias Caracol.

¿Quién es el nuevo periodista de Noticias Caracol?

El nuevo periodista de Noticias Caracol es Esteban Bejarano, quien luego de un buen tiempo siendo parte de CityTV como uno de sus reporteros, estando presente en diferentes puntos de la capital colombiana y también en el set del noticiero cubriendo diferentes temas. Incluso Bejarano estuvo nominada como mejor comunicador social y periodista así como también influencer del año 2023.

El periodista suele ser muy activo en sus redes sociales, pues ya alcanza los más de 31 mil seguidores, donde se encarga de compartir uno que otro momento de su trabajo, pero también su gusto por diversos eventos musicales, así como también los viajes que suele realizar convirtiéndose en el amor platónica de más de una usuario en Instagram, pero hasta el momento se desconoce quien sería su pareja. Cabe resaltar que también se dejó ver en pasadas ocasiones con Paula Belalcázar, quien hace pocos meses renunció a CityTV para ser parte de Noticias Caracol.

Ante la dicha por su llegada a Caracol Televisión, las declaraciones no se hicieron esperar por parte de Esteban reiterando: “¡A escribir un nuevo camino! Hoy hago parte del equipo periodístico de Noticias Caracol, una meta que a corto plazo no pensé alcanzar, pero la vida me demostró que trabajando con pasión y constancia todo es posible. Agradecido con esta gran casa periodística que me abrió las puertas para seguir informando sobre salud y educación con el compromiso, así como responsabilidad que se necesita. Un reto para seguir aprendiendo y disfrutar de este oficio. Solo Dios sabe cuáles son nuestros sueños y acomoda todo en el camino, para que conforme a un propósito mayor, se cumplan. Espero acompañen a este Ibaguereño en esta nueva etapa.

Asimismo, las felicitaciones por diferentes figuras del entretenimiento no se hicieron esperar, entre ellos, otro de los periodistas de Noticias Caracol como lo es Pablo Arango: “Bienvenido amigo mío”, sin dejar de lado, a la presentadora, Milena López, quien reiteró: “Muy bien”.