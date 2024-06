Érika Zapata confesó el sueño que le falta por cumplir fuera de las cámaras de Noticias Caracol, “se me fueron 28 años”

Érika Zapata es un presentadora y periodista, quien desde muy corta edad tuvo claro su sueño de llegar a la televisión colombiana. Aunque el camino para la paisa no ha sido nada sencillo, gracias a su determinación y resiliencia llegó a obtener una beca para estudiar su carrera profesional en la Universidad Católica Luis Amigó, estando un paso más cerca de alcanzar su deseo. Luego de perder las esperanzas en su talento ante las cámaras llegó a ser parte de Noticias Caracol informativo que pertenece a Caracol Televisión y en el que lleva cinco años, donde ha sabido ganarse el cariño de los televidentes y por ende, informar sobre los principales hechos que son noticia en Medellín. Aunque cumplió uno de sus más grandes propósitos, recientemente Érika el sueño que le falta por cumplir fuera de las cámaras de Noticias Caracol.

La periodista ha dejado claro que las redes sociales han sido un gran canal para darse a conocer y así poder recibiendo el cariño de la gente, esto sin dejar de lado, por supuesto, su aparición en Noticias Caracol en diferentes emisiones contando una que otra historia o también siendo el ‘Ojo de la noche’ en Medellín. Aunque Zapata se encuentra más feliz que nunca al haber cumplido uno de sus más grandes sueños y poder seguir haciendo a diario lo que le gusta en medio de una entrevista con Vaneza Peláez terminó confesando aquel deseo que le falta por tachar de su lista.

Se trata precisamente de encontrar una pareja, pero no solo eso, sino encontrar un hombre con quien pueda compartir sus pensamientos, deseos y momentos difíciles, más allá de poder estar juntos. Pues, como es conocido Érika reiteró nuevamente que nunca ha tenido novio y que ha sufrido de algunas decepciones amorosas, por esto espera que pueda llegar el hombre de sus sueños próximamente.

“De pronto encontrar una pareja Vaneza. Yo nunca he tenido novio. Al principio me decepcioné mucho estando muy pequeña (...) Me dediqué al trabajo y ahí... Creo que es algo que yo toda la vida dije, ‘la vida es solo trabajo’ y yo tenía ese pensamiento. Me cerré a eso (...) Para que conozca a un muchacho y como me dediqué toda la vida a trabajar, a trabajar y se me fueron estos 28 años”, aseguró Érika Zapata.