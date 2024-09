Erika Zapata de Noticias Caracol reveló lo que espera del buen hombre que Dios tiene para ella, “Algún día”

Erika Zapata es una de las periodistas más queridas de la televisión colombiana, pues hace más de cuatro años hace parte de Noticias Caracol, donde gracias a su estilo único y ganas de contar las historias de la gente ha sabido destacarse entre los televidentes con una de las reporteras principal en la sede de Medellín. Además, de que la paisa actualmente cumple su sueño como periodista, el cual tuvo desde que eran tan solo una niña, también forma parte del equipo de ‘La finca de hoy’, en el que saca a flote su gusto por el campo. Pero, hace pocos días la paisa reveló lo que espera del buen hombre que Dios tiene para ella.

PUBLICIDAD

Sin duda, el amplio reconocimiento obtenido en sus diferentes apariciones en la televisión colombiana ha traído consigo que este se transmita por medio de sus redes sociales, donde Erika Zapata también suele ser muy activa, donde la serie de comentarios de cariño por parte de sus fans han sido más que constantes y por supuesto, sus diversas declaraciones tampoco pasan desapercibidas y la más reciente tuvo que ver con el tener una pareja.

Por medio de su cuenta de ‘X’, la periodista de Noticias Caracol aseguró: “Algún día, Dios me mandará un buen hombre que me quiera para celebrar por primera vez el Día del amor y la amistad”. Cabe resaltar que minutos más tarde, el respectivo tweet fue eliminado de su respectiva cuenta, sin embargo, no es la primera ocasión en la que Erika saca a flote su deseo de conseguir un hombre que más allá de los éxitos profesionales con los que cuente, desee que le muestra su amor y cariño, además de tener un crecimiento profesional en el que ambos sean los protagonistas.

Por lo pronto, Erika Zapata sigue enfocada en cada uno de sus proyectos con Noticias Caracol, pues tiene claro que su pasión es el periodismo y seguir en las calles descubriendo nuevas historias.

¿Qué pasó entre Andy Rivera y Erika Zapata de Noticias Caracol?

Varios rumores surgieron sobre una supuesta relación entre Andy Rivera y Erika Zapata, luego de que el cantante de género urbano le mostrara su apoyo tras la serie de críticas recibidas en el año 2023. Sin embargo, en medio de risas la periodista de Noticias Caracol resaltó que ni siquiera se conocían y que “ella ya quisiera” poder tener algo con Andy. Lo cierto es que luego gracias a Caracol se terminaron conociendo por una videollamada, donde ambos se expresaron su admiración.