Erika Zapata de Noticias Caracol “cumplió sueño” con reconocido cantante, luego de que le inventaran amorío

La paisa Erika Zapata desde hace cuatro años ha sabido destacarse en Noticias Caracol como una de sus corresponsales principales en Medellín, llevándoles a los televidentes durante las diferentes emisiones aquellos hechos que suceden en el Valle de Aburrá durante el día y llevando a cabo también su rol como ‘El ojo de la noche’, lo que ha traído consigo que en medio de su ejercicio periodístico las muestras de cariño por parte de los televidentes sean más que evidentes.

Además de que Zapata se ha dado a conocer en la televisión, el mencionado cariño por el público se ha mudado para las redes sociales, tanto en su plataforma de ‘X’, como de Instagram, donde suele ser muy activa, demostrando la pasión que siente por el periodismo, sueño que terminó haciéndose realidad luego de diferentes esfuerzos detrás y de estar enfocada en cada uno de sus anhelos.

Aunque en varias ocasiones la periodista de Noticias Caracol ha dejado claro que no ha tenido pareja, pues desde muy corta edad se centró en cumplir al pie de la letra con cada uno de sus propósitos, sin embargo, Erika también ha resaltado que no hace a un lado el poder algún día encontrar a una persona que la ame, la valore y la respete, además que sea alguien con quien pueda cumplir varios de sus sueños.

Sin embargo, recientemente Erika Zapata llamó la atención debido a su más reciente aparición en Instagram, red social, en donde alcanza los 223 mil seguidores, pues compartió una captura de pantalla, donde ella era la protagonista a través de una videollamada junto al cantante de reggaetón, Andy Rivera. Aunque se desconoce el motivo de su charla, lo cierto es que la emoción por parte de la periodista de Noticias Caracol fue más que latente.

Erika Zapata de Noticias Caracol Captura de pantalla Erika Zapata de Noticias Caracol

¿Qué pasó entre Erika Zapata y Andy Rivera de Noticias Caracol?

Hace varias semanas Erika Zapata dio de que hablar, pero no precisamente por sus reportajes, pues una reconocida emisora aseguró que la periodista de Noticias Caracol estaría sosteniendo un amorío con el artista. Si bien, la paisa lo tomó en forma de broma reiterando: “Jajajajaja ya quisiera yo jajajaja”. Sin embargo, la serie de críticas no se hicieron esperar, pues varios terminaron refiriéndose a su físico, donde no dudó en dejar claro que ella es mucho más que eso.